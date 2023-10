Una inesperada situación se dio a conocer la jornada de este sábado impactando a los fans de Gran Hermano, en donde se reveló que Constanza Capelli renunció al reality, pero eso no es todo, además pidió que expulsen a Pincoya, tras acusarla de agresión durante la fiesta de los viernes.

El registro rápidamente se viralizó en redes sociales, en donde algunos televidentes entregaron sus teorías al respecto, expresando sus sospechas ante la renuncia de Coni y señalando que podría ser una estrategia previo al estreno de Tierra Brava.

Sin embargo, la integrante del panel, Francisca García-Huidobro, descartó las suposiciones y a través de cuenta de Instagram se refirió a lo sucedido.

“Lo que va a ocurrir lo va a decidir Gran Hermano. Se queda una, se va la otra, se quedan las dos. No lo sé, prometo que no lo sé. Este reality es, en verdad, en vivo”, comenzó señalando la comunicadora.

Luego agregó: “Yo sé que se prestaba a pensar que era una estrategia, pero no, no somos tan inteligentes como ustedes piensan. Así que lo que pasó anoche ocurrió en la fiesta y vamos a ver cómo termina esto”.

Revisa el registro a continuación

Coni exige la expulsión de Pincoya o renuncia a Gran Hermano

Todo ocurrió durante la fiesta de los viernes del programa, en donde Sebastián y Francisca, por separado, se acercaron a hablar con la oriunda de Chiloé para enmendar su relación.

Situación que molestó a Coni, quien se le acercó a para decirle “Hoy día no quiero hablar ni con usted (Francisco) ni con ella porque voy a dejar la cag. Si usted se quiere abuenar con el Fran y con el Seba, hagan la hue’ que quieran, pero a mí no me hablen. Sálvate sola”.

Sin embargo, los registros revelados el sábado muestran la extensión de la discusión, en donde se ve a la bailarina exigiendo la expulsión de quien era su gran amiga en el encierro. Mientras se escucha de fondo a Sebastián diciendo: “Esta es la persona que tú tanto defendis” (sic).

Por otra parte, Constanza grita “¡Que se vaya esta weo, que se vaya esta weon*. Me tocó, me empujó. Yo no voy a permitir que esta weo me toque”.

Las siguientes imágenes son del confesionario en donde Coni pide la salida de Pincoya. “Pasó algo indiscutible en la fiesta. Esta mujer me empuja a mí, entonces yo quiero saber qué va a pasar. O se va ella o me voy yo. No me importa nada”.

En el mismo lugar, Pincoya señala muy afectada: “Yo a ella le tengo un amor grande, pero no la voy a detener”. El adelanto del capítulo de hoy muestra a Michelson pidiéndole entre lágrimas que no se vaya, mientras Coni arma su maleta.

Revisa el momento a continuación