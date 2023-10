Las cosas en la casa de Gran Hermano han estado tensas durante todo el fin de semana y así lo pudimos ver este viernes en el fiesta y es que quedó la grande luego de una pelea entre Cony y Pincoya que terminó en la renuncia de Constanza y pidiendo la expulsión de Jennifer.

Pero parece que esa no fue la única pelea de la noche y es que antes de que comenzará la fiesta se conoció que Estefanía y Nacha Michelson habrían tenido también una gran pelea.

No hay tregua

Estefanía y Michelson tuvieron un tenso cruce la noche antes de la fiesta en Gran Hermano en dónde la Miss Chile trato de sin educación a Michelson lo que provocó que la influencer inmediatamente sacará las garras.

“La falta de educación“, lanzó al aire Estefanía mientras Nacha iba a su pieza y se devolvió a escuchar el comentario.

“Si vas a hablar dilo a la cara. ¿Qué educación? ¿qué educación? ¿qué es para ti educación? ¿qué es educación para ti?“, le respondió casi gritando Michelson mientras se acercaba a Estefanía rápidamente.

En los videos filtrados se pudo ver parte de esta pelea, la que posteriormente fue relatada por Estefi a Pincoya durante la fiesta, lo que se pudo ver en el programa de CHV del Espiando la Casa: La Fiesta.

En esta conversación le reveló a la chilota que se tuvo que defender de las palabras de Michelson pero que finalmente actuó como una “señorita” y también destacó que la influencer la está buscando para pelear.

“Yo no le voy a hablar, pero me da lata. Me tuve que defender, porque ella me estaba atacando, pero me arrepiento de algunas cosas, porque a mí no me gusta atacar a nadie, ni ofender a nadie y me da lata que me haya llevado a ese punto”, agregó.

“A ella le gusta eso, le encanta pelear, pero yo no soy así, no voy a estar peleando porque yo prefiero que estemos tranquilos todos, pero la w*ona me gritaba y gritaba, me dolía la oreja. Pero yo me porté bien, fui una señorita“, agregó.

Puedes revisar la pelea y la conversación con Pincoya a continuación: