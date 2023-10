Las cosas explotaron en la casa de Gran Hermano este fin de semana y es que después de la fiesta del día viernes las cosas entre los participantes no han sido las mejores. Finalmente todo indica que Pincoya y Cony se separaron con la última pidiendo la expulsión de su gran amiga de la casa por agresión.

Pero eso no es todo ya que también habría una pelea entre Estefanía y Nacha Michelson e incluso una de Raimundo y Fran con Scarlette. Todo esto ha llenado la casa de estrés mientras los televidentes se preguntan qué sucede.

Un tenso cruce entre ambos

Durante la tarde-noche de este día sábado se filtraron varios videos de lo que serían las peleas entre los participantes y en estas pudimos ver que Raimundo y Scarlette también son protagonistas de un cruce de palabras.

Aún no se sabe en qué momento están ubicadas estas peleas si después de la fiesta de este viernes o antes o incluso de este mismo día sábado. Tampoco se sabe en el marco de qué suceso se dio la discusión entre ambos ya que según lo que se puede ver en el video Raimundo increpa a Scarlette sobre su estadía en la casa.

La conversación al parecer se da sobre la placa de nominación ya que en un momento Rai le menciona a Scarlette que cómo la van a salvar primero si lleva muy poco dentro de la casa.

“Estai diciendo cosas que no son. Llevai diez días acá w*on…diez días llevai acá“, le mencionó Rai claramente molesto mientras Scarlette hace burlas de sus palabras y su tono de los diez días en la casa.

“Decí que te van a salvar primero”, le mencionó posteriormente a Scarlette a lo que la tiktoker le respondió “Y por qué vení a decirme w*as a mi y no a ella“, sin que sepamos a quién se refiere.

No todo acaba ahí

Pero eso no es todo ya que Skarcita también tuvo un cruce de palabras con Francisca. Tampoco se sabe en qué momento se dió esta pelea verbal entre ambas porque en los videos filtrados ambas están con otra ropa, lo que podría indicar que sucedió el viernes o el día sábado y antes o incluso después de la fiesta.

En esta pelea Fran va con todo hacía Scarlette y le menciona todo lo que vió de ella afuera y cómo habló mal de ella llamándola desleal

“Yo salí hablando puras w*as buenas de ti. Después salgo a los tres días hablando m*rda de mi. Esa w*a no se hace, esa w*a es de una mina desleal y aparte de desleal porque no me debí nada, erí una w*ona falsa w*on y esa w*a toda la casa lo sabe igual. Por algo te votan… por algo te vota toda la casa“, le mencionó Francisca.

“También lo saben de ti w*ona, por algo también te tiran la pelea. Por algo te quedaste sola“, le respondió Scarlette ante las miradas de Cony y Nacha.

Puedes revisar el video completo a continuación:

No se sabe mucho de estas peleas en la casa de Gran Hermano pero se espera que todo estos y más se nos revele en el programa estelar de esta domingo en CHV y PlutoTV el que supuestamente será de larga duración.