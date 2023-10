Entre todo el caos que se ha vivido en la casa de Gran Hermano durante este fin de semana una nueva pareja podría estar formándose y es que Alessia entregó una gran revelación sobre Raimundo en la casa más famosa del mundo.

Hay que recordar que Alessia reingresó a la casa estudio de Buenos Aires anunciando que por fin se encuentra soltera luego de finalizar las cosas con Fernando Altamirano, conocido como Bambino.

¿Van a durar?

Durante la filtración de videos de Gran Hermano de ayer en la tarde noche hay uno en el cual se puede ver a Constanza y Alessia hablando en el patio de la casa.

Aquí Alessia decide confesarle a Cony que tiene sentimientos o una cierta atracción por Raimundo, participante con el que la bailarina tuvo algo durante unas semanas.

“Es que ayer (en la fiesta) Rai me abrazó y como que no se si me gusta. Siento como que está todo así como que…“, menciona a lo que Cony le dice “Te atrae“, siendo confirmado por Alessia.

Posteriormente también se vio en las imágenes filtradas pot TiempoX que una noche Alessia y Raimundo durmieron juntos en una cama bastante cómodos.

Puedes revisar el video completo a continuación:

Un nuevo romance estaría naciendo y es que además ambos coquetearon el día viernes durante la fiesta de Gran Hermano en la noche, mostrándose bastante cómodos el uno con el otro.

Por otro lado en redes sociales se comentó mucho este hecho y incluso hicieron burlas de que no iban a durar demasiado. Esto porque los usuarios de X (antes conocido como Twitter) están haciendo campañas para que Raimundo sea eliminado, llamando a votar por él para sacarlo de la casa más famosa del mundo.