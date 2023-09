Por fin volvieron a la casa de Gran Hermanos los 5 participantes restantes del repechaje. Finalmente Francisca, Skarleth, Estefanía, Alessia y Sebastian reingresaron a la casa estudio y sorprendieron de buena y mala manera a sus compañeros.

Alessia fue una de las últimas en hacer su reingreso y lo hizo con una nueva imagen, con mayor energía y una felicidad palpable para los que la pudieron recibir en la puerta.

Esta fue la reacción de sus compañeros

Alessia fue la más reciente eliminada de Gran Hermano y es que la participante dejó la casa estudio en Buenos Aires el pasado martes 19 de septiembre para sorpresa de sus compañeros.

Finalmente esa misma semana se realizó el proceso de repechaje y gracias a los votos de Jorge y Nacha Ale pudo volver a la competencia. Posterior a ver a su familia, tener unas conversaciones con Bambino y además tener un merecido descanso, la Ale volvió y sorprendió a sus compañeros.

La eliminada apareció entre los ladridos de Bigote quien la recibió contento y además los abrazos de Rai, Hans y Jorge. Con una cálida bienvenida también la recibieron Cony y Pincoya, las que se mostraron felices del retorno de la participante.

La participante en su ingreso gritó a los cuatro vientos que venía soltera y renovada lo que hizo que sus compañeros vitorearán con ella siendo Nacha Michelson la más contenta por esto.

Asimismo, Alessia le comentó a Nacha con una gran sonrisa que ahora iba a brillar, haciendo referencia a que quizás con Bambino no brillaba completamente.

Finalmente el reingreso de Alessia fue de lo más celebrados ya que ella alcanzó a tener una gran conexión con los cuatro participantes históricos del programa mencionando que los había extrañado y que además viene con toda la intención de subirles el ánimo.

“Ahora me siento más libre. Me siento más yo. Me siento renovada, así que vengo con todo especialmente a animar a los 4 fantásticos aquí, porque yo sé lo que se siente estar así tanto tiempo. Así que nada meterle alegría a la casa“, mencionó en el estelar luego de volver a la casa.

Puedes revisar su reingreso de Alessia a continuación: