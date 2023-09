La semana pasada se inició el proceso de repechaje en Gran Hermano y fueron los mismos participantes que escogieron a cinco ex compañeros para que volvieran a la casa más famosa del mundo. Finalmente fueron votados Sebastián, Estefanía, Francisca, Alessia, y Francisco, mientras que Skarleth fue la elegida por el público para volver a la casa estudio ubicada en Buenos Aires.

A pesar de que el público sabía que durante está semana regresarían los ex participantes, en el capítulo de anoche Diana Bolocco terminó con el misterio y les informó a los jugadores de la casa que este miércoles deberán recibir a sus cinco compañeros que vuelven. Conoce a continuación cómo se tomaron está noticia.

¿Cuál fue la reacción de los participantes por el repechaje de Gran Hermano?

Luego de que anoche realizaran la final de la prueba del líder donde iCata ganó, Diana Bolocco ingresó totalmente en vivo a la casa para contarles novedades del repechaje, y les comentó que ingresaran cinco ex participantes nuevamente, sin embargo, la noticia no fue bien recibida por los competidores.

“Se que han estado especulado respecto de si hay o no más ingresos de ex jugadores, si es que hubiesen ingresos cuántos jugadores ingresan, cuándo y quiénes por su puesto. Yo estoy en condiciones de darle dos de esos tres datos, no les voy a decir quiénes ingresan que hay más ingresos, también les quiero decir que son varios” comenzó diciendo Diana Bolocco.

Luego de les confirmó que serán 5 participantes que volverán este miércoles, las caras de los jugadores no fueron las mejores y Nacha dice “se pasaron de verga” a lo que Cony dice “es demasiado”.

En el caso de los demás jugadores no dijeron nada y Jorge hasta se rió con la noticia entregada por Diana. Además los jugadores no saben quiénes ingresarán por lo que cuando vuelvan los jugadores del repechaje más de una repercusión habrá.

Revisa la reacción de los participantes de GH Chile: