Francisco, alías Papá Lulo le dió inició a la semana de repechaje en Gran Hermano, y este miércoles podremos presenciar el retorno de cinco participantes más, Estefanía, Francisca, Alessia, Skarleth y Sebastián.

Mientras el público esperaba con ansias el reencuentro del Team Lulo compuesto por Cony, Pincoya y Francisco, una de las participantes de la casa no estaba de acuerdo con su ingreso. Ignacia Michelson sin pelos en la lengua y frente a Cony comentó que ella no quería que contratará porque no lo conocía y que no iba a decir lo contrario para quedar bien.

Ignacia Michelson en contra de Scarlette por dichos sobre Pancho

Tras el reingreso de Francisco durante la transmisión en vivo de anoche, Diana Bolocco le preguntó a Scarlette cómo ha sido conocer a papá Lulo y comentó que “bien, súper bien. Super buena persona se nota que es super honesto, sincero y super real, genial siempre es bien recibido tener a gente nueva que no conocía y al ser el mayor siento que tengo mucho que aprender” finalizó Eskarcita.

Sin embargo, luego de la transmisión Ignacia Michelson no tuvo compasión y señaló que no le creía nada y perdió la paciencia con su compañera de encierro, “no le creo nada a Scarlette, no puedo más con ella qué hago no le creo nada, es demasiado falso su discurso, es demasiado evidente”.

Asimismo la DJ y modelo comentó “es que se le nota demasiado, yo pendeja no soy, hay que ser pendeja para no darse cuenta de esa mamada, y te apuesto que afuera piensan exactamente igual que yo, y yo jamás me equivoco en lo que pienso”.

Después mientras Scarlette estaba en el patio Nacha le pregunta Jorge si se había notado mucho lo que dijó a lo que él respondió “Sí”, a lo que le dice “se noto que era para ella, total o no, yo no quiero ser queda bien porque no lo conozco, en qué momento y en qué lugar alguién le puede creer lo que dice, si no lo conoce lleva 24 horas, es una falsa”.

Revisa los dichos de Nacha contra Scarlette: