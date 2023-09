El pasado domingo pudimos presenciar el emotivo reingreso de Francisco, alías Papá Lulo, el primer ex participante que vuelve a la casa de Gran Hermano luego del repechaje. En total serán seis participantes que volverán a la casa estudio.

Esta semana se espera la llegada de Sebastián, Estefanía, Francisca, Alessia y Skarleth. Lo interesante es que los concursantes que se encuentran en el encierro no tienen idea de quiénes volverán por el repechaje.

Ignacia Michelson comenta que no le gustó el reingreso de Papá Lulo

Uno de los reencuentros más esperados se hizo realidad el domingo luego de que ingresará Francisco, finalmente el Team Lulo compuesto por Cony, Pincoya y Francisco volvió a estar juntos luego de dos meses.

A pesar de que todos los participantes del encierro recibieron de mejor manera a Papá Lulo, la modelo y DJ Ignacia Michelson esperaba que ingresará Sebastián por lo que no dudó en dar a conocer su punto de vista a sus compañeros de encierro.

“Soy sincera, te estoy diciendo mi opinión yo no quería que entrará él porque no lo conozco, soy sincera yo no estoy de queda bien, yo digo lo que pienso no más” confesó Ignacia.

Las especulaciones de quién más volverá se ha vuelto un tema de cada día, y Michelson comentó que “él va a ser lo único positivo que va a entrar, todos los demás van a venir a dejar la caga”. Mientras que Jorge dice “apuesten quién va a entrar, yo digo que Seba” a lo que Ignacia responde, “ay ojalá por favor para que se ponga entretenido, porfa, ya fue suficiente, cero mi onda ya”.

Nuevamente Jorge le dice a Nacha “estás decepcionada con el lulo” a lo que la modelo responde “decepcionadisima, se me hace que ponte tu Scarlette, todo lo que hace me dice que es una queda bien, porque lo hizo para quedar bien con Cony y Pincoya, me carga la gente que anda lamiendo pata para entrar a un grupo” finaliza Michelson.