Gran Hermano presentó uno de sus episodios más impactantes tras revelarse que Constanza solicitó su renuncia en caso de que Pincoya no fuera expulsada de la competencia después de acusarla de agresión.

Este suceso se originó en un intenso conflicto durante la fiesta del viernes, y la producción anunciará la decisión definitiva este domingo. Por lo mismo, muchos de los televidentes se preguntan qué fue lo que pasó entre las integrantes de la familia lulo.

¿Por qué Constanza y Pincoya pelearon?

Durante la fiesta de este viernes, Sebastián y Francisca se acercaron por separado a hablar con Pincoya, para tratar de reparar su relación, situación que molestó a Constanza, quien arremetió contra la oriunda de Chiloé.

“Con la Fran y con Seba, hagan la hue*’ que quieran, pero a mí no me hablen (…) Sálvate sola”, expresó Coni, mientras Pincoya no respondió nada, hasta que se alejó del lugar, para luego decirle a Pancho: “Eso es lo que a mí no me gusta, porque ella puede estar risa y risa con la gente y a mí me trata de apartar. Si ella supiera lo que hablé con Sebastián, se le caería la cara de vergüenza“.

“Después va a ver los videos cuando salga de aquí y se va a dar cuenta de que la cagó. No sé si habrá capacidad después para disculparla“, respondió Francisco. Sin embargo, la discusión continuó escalando a medida que pasaban los minutos.

Luego de ver el conflicto, Estefí se acercó a ellos para darle su apoyo a Pincoya y decirle que no debería dejar que Coni le hable así, agregando que independiente de la buena onda, ella no permitirá que la bailarina la trate mal.

Pero tras escuchar eso, Coni se acercó al grupo para decirle que no se metan en la pelea con Pincoya, y de paso decirle a Estefí que deje de hablar de ella.

Pero lejos de terminar, la discusión solo empeoró y Pincoya se le acerca a Coni para decirle que “averigua lo que le dije a Sebastián”, en donde la sureña toca a la bailarina desatando su enojo. “Te vai a ir con esta, we’a que estás haciendo”.

“¡Que se vaya esta weon, que se vaya esta weon. Me tocó, me empujó. Yo no voy a permitir que esta weon* me toque. O se va ella o me voy yo. Una de dos. Yo jamás la he tocado”, mientras Michelson le pedía que se calme por la amistad que tienen, sin embargo, Coni no dio su brazo a torcer y pidió su renuncia.

“¡Se está aprovechando de su favoritismo de mier** para dejarme sola!”. Mientras el resto del grupo trataba de calmar a Pincoya, Sebastián se acerca a Constanza para discutir con ella y reclamarle la pelea con la oriunda de Chiloé.

“Con todo lo que te defiende ella, estás loca. Estás histérica, estás loca“, le señaló Sebastián, al mismo tiempo Ignacia trataba de separarlos y evitar que la discusión siga avanzando.

Al llegar al confesionario, Coni pidió la expulsión de Pincoya por agresión. “Pasó algo indiscutible en la fiesta. Esta mujer me empuja a mí, entonces yo quiero saber qué va a pasar. O se va ella o me voy yo. No me importa nada. Ella me empujo a mí, me dio vuelta y me empujo, No es la primera vez que lo hace, lo hizo con la Trini. O la sacan o me voy. Esta mujer es una traidora”.

Revisa el registro a continuación