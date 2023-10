Gran Hermano vive una nueva placa de nominación. De ese modo, los participantes votaron para que alguien se vaya de la casa más famosa del mundo para siempre. Aquella jornada, contuvo diversas sorpresas ya que algunos integrantes del reality utilizaron estrategias de votación fulminante o espontanea.

¿Quiénes están en placa de nominados en Gran Hermano?

Una placa que sorprendió a los televidentes, debido a que por primera vez se encuentran nominados algunos jugadores. Asimismo, los jugadores nominados son los siguientes:

Scarlette (Fulminante), Estefanía (13), Francisco (7), Fran (7), iCata (5)

¿Cómo fue la votación en Gran Hermano?

Así fue la votación de Gran Hermano:

Estefanía: Le hizo la fulminante a SCARLETTE

Constanza: Hizo la espontánea, 3 votos para ESTEFANÍA, 2 votos para FRAN

Raimundo: Voto legado 2 por FRANCISCO

Alessia: 2 votos por FRANCISCO, 1 voto por ESTEFANÍA

Sebastián: 2 votos por ICATA, 1 voto por ESTEFANÍA

Scarlette: 2 votos por ESTEFANÍA, 1 voto por FRANCISCO

Fran: 2 votos por ESTEFANÍA, 1 voto por FRANCISCO

Hans: 2 votos por FRAN, 1 voto por ICATA

Francisco: 2 votos por ALESSIA, 1 voto por FRAN

Jorge: 2 votos por ESTEFANÍA, 1 voto por FRANCISCO

Jennifer: 2 votos por ICATA, 1 voto por FRAN

iCata: 2 votos por ESTEFANÍA, 1 voto por FRAN

Coni no pierde tiempo y aplica nominación espontanea

De forma silenciosa, Constanza realizó la nominación fulminante a Estefanía y Francisca. “Mis primeros 3 puntos son para Estefanía. El tema de la discusión con Ignacia y como ella enfrentó esa situación, más allá de que las dos se fueron de madres, creo que ella utilizó el recurso físico y me sorprendió”, justificó.

“Hay algo que me dice que no confío en ella, es algo de percepción”, añadió.

Por ese lado, la bailarina dio a conocer que sus dos votos restantes serán para Francisca argumentando que, “sé que Sebastián es el líder y que la puede salvar. Es parte de mi estrategia, prefiero que ocupe ese comodín con ella y que veamos qué pasa con las demás personas”, explicó.

“Mis motivos, la verdad es que tengo bastantes, pero creo que sería repetitivo de mi parte decir por qué voto por Francisca”, indicó.

“Siento que lo primordial, una razón actual que no tenga que ver con las antiguas, sería que ella dijo que no le importaba mucho estar acá, que, si bien lo estaba pasando excelente, pero no era algo que le importara mucho irse o quedarse”, expresó.

“Y pienso que ante eso prefiero priorizar a la gente que de verdad quiere estar acá”, remató Capelli.