Gonzalo Lama, extenista chileno y conocido por su trabajo con Cristian Garin y más recientemente con Alejandro Tabilo, sumó un nuevo capítulo a su carrera como entrenador.

Esta vez, el León se incorporó al cuerpo técnico de los argentinos Sebastián Báez (43° y Francisco Comesaña (71°), liderado por Sebastián Gutiérrez.

El nacional ya se encuentra en Winston-Salem para acompañar esta semana a los albicelestes en el ATP 250 previo al US Open, marcando un paso importante en su transición de jugador a coach de alto nivel.

De Garín y Tabilo a la nueva generación

Lama no solo trae experiencia, sino también un historial de trabajo con jóvenes talentos.

Además de su paso por los equipos chilenos Sub 16 y su rol en el circuito profesional con Tabilo y Garin, ahora enfoca su energía en potenciar a Báez y Comesaña, quienes buscan consolidarse entre los mejores sudamericanos del ATP.

Cabe recordar que Lama no es el único extenista chileno que se convirtió en entrenador. Nicolás Massú también hizo la transición al banco y ha trabajado con figuras como Hubert Hurkacz y Dominic Thiem.

El desafío en Winston-Salem

Báez es uno de los cabezas de serie del torneo, mientras que Comesaña apunta a llegar lejos.

Los argentinos no solo rivalizan con jugadores de otros países, sino que también se cruzan constantemente con talentos chilenos en el ranking.

La presencia de Lama podría ser clave para guiarlos en esta etapa previa al US Open.