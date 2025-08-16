Alejandro Tabilo (103°) llega al Winston-Salem Open con ganas de dar vuelta la página tras quedar fuera en octavos del Challenger de Cancún.

El zurdo nacional parte desde la qualy, donde su primera parada será contra el local Kyle Seelig (1528°).

Antecedente directo entre ambos

Será el segundo cara a cara entre Tabilo y Seelig. La primera vez fue en Santo Domingo 2023, en el Challenger, con triunfo del chileno por 7-5 y 6-3 en la ronda de 32.

Ahora, la historia se repite pero en la previa de un ATP 250 y con un Jano que todavía tiene mucha ventaja.

¿A qué hora juega Tabilo vs. Seelig?

El duelo está programado para este sábado 16 de agosto, no antes de las 13:20 horas de Chile.

¿Dónde ver el partido en vivo?

La transmisión oficial del Winston-Salem Open corre por ESPN y Disney+, pero ojo: la qualy no se emite. Aun así, el choque podrá seguirse en tiempo real a través de Google.