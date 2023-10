Gran Hermano va cerca de su recta final y diversos participantes han estado realizando nominaciones tanto como la espontanea y fulminante en el confesionario. Esta vez fue Francisco, quien nominó a dos compañeros por estrategia y por afinidad.

Papá Lulo, se dirigió al confesionario para realizar la nominación a dos jugadores del encierro. “Quiero hacer la espontanea a Fernando porque fue una de las personas que se quedó hoy día”.

“No quería que se fuera Rai”, declara Francisco.

“Fernando quiero que se vaya porque no tengo mucha comunicación con él y porque hay que votar no más“.

Luego, Francisco le brindó sus votos restante a Viviana. “Es una persona que ha demostrado ser competitiva y hay que sacar a los competidores buenos, por eso voto por ella”.

Viviana hace la nominación fulminante a Sebastián

Mientras que Francisco optó por una nominación inesperada, poniendo en peligro la permanencia de algunos de sus compañeros en la casa, la participante utilizó su carta bajo la manga y realizó la nominación fulminante a Sebastián. Asimismo, su decisión no causó asombro, debido a que han tenido que soportar reiteradas faltas de respeto del chico reality.

En detalle, Viviana utilizó la oportunidad que se le brindó después de dos semanas de su regreso, tal y como lo había previsto la producción del programa.

“Encuentro actitudes desagradables, es pasado para la punta, no hace nada en la casa, entonces por eso voto por él”, explicó la jugadora.

Coni y Vivi aclaran su relación

En el último episodio de Gran Hermano, Vivi le confesó a Constanza que le gustaba y que no le parece su relación con Sebastián. Tras esta confesión, la bailarina le pidió hablar a solas con su compañera de encierro para definir en qué quedará su amistad.

“A raíz de lo que pasó ayer, cuando te vi mal por la penitencia que hicimos, me hizo pensar que no quiero hacerte daño“, confesó la bailarina a Vivi.

“Tengo que ser responsable. Algo que aprendí en la primera temporada de Gran Hermano es que, no estoy preparada para tener algo“, declara Constanza.

Agrega, “hay muchas cosas que tengo que trabajar conmigo. No es por algo del Seba“.

“Quiero que tú brilles, a veces siento que te apagas y no quiero verte afuera como el Seba te está pintando como amargada o paqueando. Sé que no eres así y que no me paqueas, solamente quieres que esté bien“.

“Creo que es clarísimo que no estoy preparada y quiero que sepas que te quiero un montón, que si me gustas, pero que no quiero hacerte daño“.

“Si un día me voy, yo enfrentar a la gente y decir ‘si volví a caer’ y de paso arrastré a una persona. Mi relación con Seba no funcionó porque él está mal, sino porque también yo estoy mal“, finaliza Constanza.

Tras todo lo expresado por la bailarina, ambas se abrazaron como un gesto tierno de cariño entre ellas.