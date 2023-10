Una nueva noche de eliminación se vivió en la casa de Gran Hermano, en donde el público decidió quién es el jugador que debía abandonar la casa este domingo.

Entre los participantes nominados se encontraba Sebastián, quien fue sancionado por Gran Hermano tras realizar un comentario homofóbico y transfóbico contra Viviana, por lo que paso a placa directa.

Mientras que Raimundo, Francisco, Fernando (Bambino) y Hans fueron nominados por sus compañeros. Por otra parte, Viviana, la líder de la semana, salvó a Scarlette, quien también estaba en riesgo.

¿Quién es el nuevo eliminado de Gran Hermano?

En la nueva gala de eliminación el primer salvado por el público fue Hans, seguido de Francisco y Sebastián, por lo que la decisión final quedó entre Raimundo y Bambino.

Pasadas las 1 am, los conductores del espacio revelaron que el nuevo eliminado es Raimundo, quien ingreso hace pocas semanas vía repechaje.

Por un porcentaje del 61.87% contra un 38.13% obtenido por Bambino, el ingeniero agrónomo se convirtió en último jugador en dejar la casa más famosa del mundo.

Un capítulo de alto impacto en Gran Hermano

En la gala de eliminación de este domingo, el programa emitió lo que ocurrió este fin de semana en la casa, en donde se vio una inesperado conversación entre Sebastián y Constanza, en donde el conocido chico reality le decía a la bailarina “Queris que puro te agarre, te abrace y te coma entera… Te tiene amarrada. Me queris puro dar un beso y que te haga cucharita. Estai puro huevian** con la Vivi”.

“Si intento gano altiro, un beso altoque”, mientras que Constanza le dijo “lo único que te pido es que dejes de webiar**”.

“No quiero estar en un triángulo amoroso por segunda vez, respeta a la Vivi, no se lo merece”, señaló después Sebastián en tono de broma, sin embargo, una vez que salieron al sector de la piscina la tensión regreso.

“Te dije que no me dejaras abajo del bote, no tengo problema en tener un poli amor”, le señaló Sebastián, mientras que agregó que él nunca le pidió que no estuviera con la deportista. “No tengo problema de estar contigo y tu estando con la Vivi”.

Mientras que Constanza le pidió que dejará de hablar de ella y que no entiende por qué él esta en constante “guerra con ella”.

Por otra parte, Pincoya protagonizó distintos momentos de tensión dentro de la casa, primero no quiso cocinar, ya que se sentía molesta con el resto de sus compañeros, porque ninguno la ayudó tras caerse durante la competencia en la piscina.

“Nadie me auxilio. Me privé, estoy entera, adolorida, me golpeé, lloraba allá fuera, gritaba, me dejaron a la buena de dios. Estoy priva”, le comentó a Raimundo.

Tras ir al confesionario, Pincoya no quiso ir al doctor a pesar de que Gran Hermano le informó que el especialista iba en camino. “Estoy enojada, me voy a sanar sola. Tengo calambres, yo no quiero que me atienda. Voy a morir sola acá, en la guerra. No llame al médico porque no lo voy a ver”.

Para luego arremeter contra el resto de los jugadores. “Estos otros zánganos cuando se enferman yo soy la primera que los curo. Ninguno fue capaz de auxiliarme. Tengo toda mi pierna acalambrada, pero no importa”, para luego agregar: “No quiero estar en tu casa, ya no quiero estar en tu casa”, le dijo a Gran Hermano tras dejar el confesionario.

Tras esto, Pincoya encaro a Scarlette y Constanza, quienes estaban en el patio: “A mí nadie me auxilia, nadie me pesca. Pero no importa. Yo puedo estar muy enojada con alguien, pero también le voy a prestar auxilio”.

“Pinco a ti no te gusta que te ayuden”, respondió la bailarina, a lo que la sureña contesta: “A mí no webe*, ni me hablen, ni me llamen, ni una hue. No quiero nada, estoy priva”.