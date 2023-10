Gran Hermano emitió un episodio de alta tensión la noche de este domingo, luego de que Pincoya arremetió contra sus compañeros de encierro por distintas situaciones que ocurrieron durante los últimos días, siendo Scarlette el blanco de uno de sus comentarios más fuertes.

Todo ocurrió durante la última prueba por el presupuesto para el supermercado, en donde Pincoya, tras correr hacia la piscina, se resbala y cae sobre ella. Tras salir, la oriunda de Chiloé reclamó en contra de sus compañeros, principalmente por la denominada “pieza del distrito 12”, por no ir a socorrerla.

Pincoya arremete contra Scarlette

Esta situación, sumada al incidente de la radio en donde Pincoya enfrentó a sus compañeros e incluso increpó a los animadores del espacio para luego retirarse del lugar, hicieron que la oriunda de Chiloé estuviera visiblemente muy molesta.

Por lo que se dirigió al confesionario en donde le expresó a Gran Hermano que consideraba que la salvación de Viviana, quien rescató a Scarlette de la placa de eliminación, debía ser anulada, ya que habría comentado su decisión a sus compañeros previo al en vivo.

Gran Hermano le explicó que como ella se retiró del espacio en ese momento, no escuchó cuando Diana y Julio les señalaron a los jugadores que si pueden pedirle al líder que los salve o no, sin embargo, esa persona no puede revelar nada.

“La otra pendeja igual, la Scarlette, me cae como el ort*”, expresó, para luego agregar: “Tiene que ser ley pareja, no hay queja… ¿Qué tanto le prestan ropa a la Skarlette? ¿o es porque la loca cuando esta borracha hace show?”.

Revisa el momento a continuación

Pincoya molesta con Jorge

Asimismo, lanzo sus dardos contra Jorge, luego de que él expresó que le parecía la actitud de Pincoya en el último en vivo. “Jorge no tiene nada que hacerse el bueno acá, ¿qué vergüenza le tiene que dar a él? Acá todos piden disculpas y se hacen los buenos para sacar un provecho”.

“Yo cuando estoy enojada manifiesto que estoy molesta. Que se mete (Jorge) cuando yo estoy alegando, no tiene nada que meterse”, añadió.

“Yo me hago cargo de mis actos y me hago cargo de mis enojos. Que tiene que andar pidiendo perdon el hue** de mier. O pide disculpas porque el hue es Mister Chile, para que después se gane la corona. Estos hue** no dan puntada sin hilo, ¿creen que yo soy hueo**?”, puntualizó.

Sin embargo, su enojo con sus compañeros no quedó allí, ya que se molestó mucho, ya que no la auxiliaron tras su caída en la piscina. “Estoy enojada, me voy a sanar sola. Tengo calambres, yo no quiero que me atienda. Voy a morir sola acá, en la guerra. No llame médico porque no lo voy a ver”.

“Estos otros zánganos cuando se enferman yo soy la primera que los curo. Ninguno fue capaz de auxiliarme. Tengo toda mi pierna acalambrada, pero no importa”, señaló la chilota.