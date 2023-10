"No me interrumpas Julio César": Pincoya pelea en vivo y deja la embarrada en Gran Hermano

Si la pelea del martes en vivo se tomó Gran Hermano con Raimundo, Sebastián, Hans y Francisco encarando a sus compañeras, ahora sí que nadie se esperaba lo de este jueves.

Los animadores en contacto con la casa para conocer a quién salvaría Viviana de la placa, Jennifer tomó la palabra para simplemente dejar la grande totalmente en vivo.

Molesta porque según sus palabras no pudo participar de la forma que quería en una actividad de radio durante el día. Además, acusando que sufrió una lesión en la prueba del supermercado y que tuvo que atenderse a ella misma hasta que llegara el doctor, y solo Raimundo le preguntó cómo estaba.

Pero la pelea no se quedó solo en acusaciones, y es que callar a Julio César diciéndole que no la interrumpa no fue nada comparado con todos los gritos que le dio no solo a los animadores, sino también a sus compañeros.

Pelea que fue escalando mientras Julio y Diana intentaban entender el enojo de la Pinco; y donde los compañeros también se fueron metiendo desacreditando las acusaciones de Pincoya.

Revisa el inicio del momento de Pincoya:

Entre Viviana y Constanza que le dijeron que sí le dieron la opción de participar, como también los demás que aseguraron que sí intentaron que quisiera estar en la radio.

Eso y los constantes regresos de Jennifer desde su pieza al sillón donde volvía a arremeter contra los participantes y el mismísimo Gran Hermano, terminó dejando más peleas con Vivi diciéndole mentirosa, y Coni quien casi al final le dijo que dejara de hacer show y que era una “cabra chica”.

Respuestas que indignaron a la oriunda de Chiloé y les sacó en caras sus peleas a gritos, que porqué ella no podía hacerlo. El programa finalmente se fue a corte cuando las cosas se encendieron dentro de la casa.

Revisa cómo terminó la pelea:

¿Por qué se enojó Jennifer?

Molesta y bastante estaba Jennifer por dos momentos en específico, en un contexto de encierro donde es una de las pocas que lleva encerrada casi cinco meses.

Primero lo que la molestó y que se mostró en el programa, fue la actividad de la Radio de GH. Pinco quiso ser la animadora, pero como Vivi era la líder ella y Constanza no mostraron buena cara, lo que “privó” de inmediato a la chilota diciendo que ya no quería participar y no le interesaba.

Revisa el video de la Radio GH:

La otra polémica y que no se notó completamente en el resumen del día fue que Jennifer sufrió heridas luego de que se cayera en la prueba del presupuesto por el supermercado.

Según Pinco, su pierna quedó con sangre y bastante adolorida, donde ella tuvo que hacerse una curación hasta que rato después llegó un doctor a darle remedios.

En el video de la prueba sí pudo verse la fea caída que tuvo, golpeándose en el borde de la piscina. Revisa el momento a continuación: