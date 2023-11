¡Ya no queda nada! Gran Hermano vivió la noche de este domingo su última gala de eliminación de cara a la gran final, en donde Skarleth Labra se convirtió en la última jugadora en salir del espacio por decisión del público. Ahora, todas las estrategias ya están sobre la mesa y solo queda esperar quién se convertirá en el primer ganador de la versión chilena de la casa más famosa del mundo.

Como siempre, el público tendrá el rol más importante en la última instancia, en donde decidirá a través de su voto al ganador del espacio. Los finalistas son Jorge, Constanza, Jennifer (Pincoya), Viviana (fue salvada por la líder) y Scarlette (quien se convirtió en la última líder).

¿Cómo votar en la gran final de Gran Hermano Chile?

Para votar solamente debes enviar un SMS al 3331 con el nombre del participante que quieres QUE SEA EL GANADOR DE GRAN HERMANO . Asimismo, también puedes votar a través de la página https://granhermano.celcom.cl/# y pagar a través de Mercadopago, en donde podrás votar entre 1, 10 o 20 veces, con un valor de $490, $3.990 y $6.990.

También puedes escanear el código QR que aparece a continuación.

Los jugadores por los que puedes votar son:

Viviana

Constanza

Jennifer

Scarlette

Jorge

¿Cuándo y a qué hora es la gran final de Gran Hermano Chile?

La esperada final del espacio se realizará este domingo 3 de diciembre a partir de las 22:30 horas por las pantallas de Chilevisión y PlutoTV, plataforma en donde el programa se transmite las 24 horas.

La última eliminación

En un capítulo muy emotivo, la última eliminada fue Skarleth Labra, la magallánica de 19 años que reingresó en el segundo ciclo via repechaje, al ser la que más votos recibió entre los ex jugadores.

En su ingreso la joven vivió un muy triste momento luego de que se reveló que su abuela falleció, motivo por el cual salió temporalmente del encierro. Al regresar, la sureña formalizó su relación con Jorge, quien protagonizó uno de los romances del reality.

Al recibir el menor porcentaje de votos en la placa de eliminación, Skarleth se convirtió en la última eliminada de la casa, con un total del 18,31% de las preferencias.

Tras conocerse el resultado, Jorge, visiblemente afectado, señaló: “La verdad que no sé qué decir, tengo el corazón latiendo desde ayer. Dimensionar que se puede ir Skarleth. Es fácil decir que la voy a ver afuera, que quedan una semana, no sé, 10 días, pero se acaba nuestra historia acá dentro”.

“La primera vez que dejé esta casa, sentí que muchas cosas me faltaron hacer y sentía pena por eso, el público me dio la posibilidad de volver y la verdad es que ahora ya no me voy con esa sensación”, comenzó señalando Skarleth, muy emocionada por la situación.