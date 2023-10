Una tensa noche se vivió en la casa de Gran Hermano este día martes y es que durante una de las interrupciones de Diana y JC a la casa los participantes decidieron conversar lo que terminó en una intensa pelea entre todos.

Con enfrentamientos entre los mayoría de los participantes de la casa se vivieron momentos tensos los que no fueron frenados por los animadores. Además de esto los participantes fueron irrespetuosos incluso con ambos animadores para así continuar peleando.

La noche finalmente estuvo marcada por la actividad del Teléfono Rojo y estos conflictos que aún no logran solucionarse en la que es la casa más famosa del mundo.

Coni y Pancho protagonizan tensa pelea

Los dos participantes que eran grandes amigos dentro de la casa más famosa del mundo vivieron el día de ayer una gran pelea. Y es que esta misma continúo con el conflicto que ya vivieron ambos durante la fiesta del día viernes pasado.

Y es que Raimundo y Sebastián decidieron sacar a conversación en el en vivo el conflicto del mismo fin de semana, lo que terminó con todos los involucrados discutiendo.

Aquí Francisco decidió conversar sobre lo pasado en la fiesta y destacó que quiere harto a Coni pero que en dos fiestas le ha pasado lo mismo. Que Constanza se acercado a él para pelear.

“La primera vez no le dije nada me quede callado. Me sentí atemorizado, te digo la verdad aunque que sea mayor, me sentí atemorizado de la manera que ella te pone los ojos enfrente y te dice tú no fuiste capaz de esto y es amigo tuyo y es amigo tuyo. Ahora ocurrió en la fiesta y fue y me dijo y tú te estás riendo. Oye yo me rió de las travesuras o de las tonteras de Sebastián“, destacó.

“Fue a increparme y ella ve cosas donde no las hay. Lo fue. Todo lo que estoy diciendo Julio, no quiero decir nada más, véanlo por las cámaras. Yo aguante una vez a la Coni y a la segunda vez no la aguante y le dije tú arregla tus problemas con él no te metai conmigo“, agregó posteriormente.

Asimismo agregó que ahora ya no se queda más callado y que finalmente le dice las cosas de frente sea lo que sea que tenga que decir.

“Aunque me tenga que ir me voy, como sea. Yo no estoy interesado en ganar el reality estoy acá para aprender y lo que sea bienvenido sea. Pero la Coni es, perdona que te lo diga, la Coni para mi es una persona agresiva y se lo digo en su cara. Tú eres agresiva Coni, tu eres agresiva“, finalizó.

Explotó la pelea

Esta intervención de Pancho en la conversación y sus últimos dichos provocaron que Constanza explotará y le dijera unas cuantas cosas al participante, lo que avivó aún más la pelea entre ambos.

“A mi no me vengas a dejar mal. A mi no me vengas a dejar mal. Más encima tu conoces a mi familia con qué cara. Eres un mentiroso. Hipócrita. Eres un mentiroso. Tú qué sabes de eso, eres amigo de Sebastián que es una de las personas que más falta el respeto. Cómo puedes decir eso tu que conoces a mi mamá“, discutió Coni.

Esto finalmente escaló a más y Raimundo y Sebastián se metieron a defender a Pancho y Coni explotó al punto de quebrarse diciéndole a Sebastián “24/7 me molestai”. Esto solo logró que Pancho alzará aún más la voz y le dijera a Sebastián que él también se mandaba cagazos y que no era un santo de devoción.

La respuesta de Coni: “Está muerto para mí”

Luego de la pelea, Constanza habló con Scarlette y Viviana para indicarles que la amistad terminó para siempre: