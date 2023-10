En un nuevo capítulo de Gran Hermano se vivió una nueva gala de eliminación y además mostraron todas las imágenes del fin de semana. Luego de la llegada de Fernando alías “Bambino” por la salida de iCata el ambiente entre Cony y Sebastián se mantuvo intensa ya que el chico reality no le gustó el ingreso de Fernando Altamirano.

Como es habitual el día viernes se realizó la fiesta dónde los participantes van a disfrutar de comida y música. En la fiesta mientras la mayoría de las chicas se encontraban compartiendo con Bambino, Sebastián le comenzó a tirar dulces a Constanza, Scarlette y Viviana, situación que molestó a la bailarina.

Cony se fue contra Rai, Pancho y Hans en la fiesta de Gran Hermano

Mientras Sebastián continuaba tirando los dulces en la fiesta, Constanza le reclamó a Francisco porque no decía nada a Seba lo que Papá Lulo le responde “no me metas en cosas a mí” a lo que Cony le dice “te metó” y Pancho le siguió diciendo “a mi no me metai Cony en eso, no soy choro no me metai en eso”.

Luego Seba continuaba tirando dulces mientras Rai, Alessia y Hans se reían de la situación, sin embargo, Cony le fue a decir “vay a parar la wea” y Seba salió corriendo. Mientras Pancho le contaba a la Pincoya que le estaba dando la tontera con él y estaba aburrido de eso.

La fiesta “Candy” continuaba y Cony le fue a decir a Rai que la situación era con él y Seba no con Alessia, porque los chicos siguen traspasando los límites que habían hablado entre ellos anteriormente. “No la estoy metiendo a ella, te estoy metiendo a ti con el Seba en todas estás cosas traspasan los límites, lo conversamos y lo siguen haciendo. Si tu te ries para mí es acoplarte a la broma, yo habló así Rai no te estoy gritando”.

Mientras Rai le dice “pero me podí hablar más bajo” y a lo que la bailarina le dice “no te voy hablar en el oído Rai, qué te pasa”. “No te quiero pelear” le dice el jovén agrónomo y Cony le dice “entonces no te metas rias, Rai”.

Luego Rai se acercó hablar con Hans y el joven de Constitución le dice “Preocúpate de la Ale no más que esté bien. No se si le haya afectado el comentario culia*”, “ahora si me quiere pelear ya no la pesco” le confiesa a Hans.

Asimismo Cony se acerca a ellos y le dice “¿qué pasa Rai?”, “estamos hablando de nosotros de la vida” le dice Rai. “Ah no, porque como estaban hablando, pensé que estaban hablando de mí” les confiesa Cony a Rai y Hans. En ese momento se acerca Scarlette y pone más tensión a la conversación, y Cony dice “Pero no me miras así entonces así todo el rato, fome”.

El ambiente continuaba intenso y Cony le dice a Hans “te voy a decir una cosa” y el joven futbolista le dice “que tengo que ver yo, si estoy hablando con el Rai. No me puedo reir, no me vengas a meter”.