El Team Lulo ya no es lo mismo de antes. Tras la fuerte y determinante discusión entre Pincoya y Coni, la relación de amistad descendió hasta un punto que ya no existe la misma convivencia entre ambas. Asimismo, esto se pudo reflejar en la fiesta del pasado viernes, mostrando una relación más cordial y fría entre lo que alguna vez fue “La Resistencia”.

Pincoya y Pancho hablan sobre Coni en Gran Hermano

En la cocina se encontraban ambos integrantes. Luego, Jennifer le expresa Francisco que estaba apagado en la fiesta del pasado viernes.

“Es que sabes que, cuando te empezó a decir a ti, ‘oye no esti hablando de mí'”, dice Papá Lulo, donde agrega que, nadie estaba hablando de Constanza en ese momento.

Asimismo, Francisco comenta que le respondió a Constanza que nadie estaba hablando de ella, y que la jugadora anda pendiente de quién supuestamente se refiere a ella en sus espaldas. “Eso me cansó”.

“Me tenía quemao”, explica Papá Lulo, sobre su comportamiento en la fiesta.

Pincoya intuye que Coni habla mal de ella

Durante en la misma conversación, Pincoya comentó que, “tú creí que no me doy cuenta que habla mal de mí con la otra cabra, me descueran po”.

Agrega, “en todo caso yo la dejo no más”.

“Y después anda con el otro loco cagado de la risa, tratándola como el pi.. delante de todo el mundo”, concluye Pincoya.

Tras sus dichos, Francisco comenta que, “eso le incomoda a uno, que la gente no es como una tiene que ser. No es afuera como es aquí”.

“Obviamente que hay gente dispuesta por hacer miles de cosas por un par de lucas. Entonces no todo el mundo está dispuesto a eso”, explica Jennifer a Pancho.

De ese modo, Pincoya señala que, Coni está pendiente de ella y Francisco, sobre lo que conversan. Finalmente, Jennifer declara que se quiere ir, que se cansó de estar en Gran Hermano.

Seba arremete contra Coni y todos quedan en shock

Durante las eliminatorias, los líderes de la semana, Scarlette, Jorge y Sebastián, debían decidir a cuál jugador o jugadora salvar de la placa, quien fue finalmente Constanza. Asimismo, cuando se debía revelar la noticia, “tatán” se expresó de forma brusca, directa y sin tapujos.

Al comienzo, el chico reality, sostuvo que los tres habían votado por personas distintas, pero luego llegaron a un acuerdo.

Sin embargo, el polémico participante arremetió sin control hacia su compañera: “Hablamos los tres, yo me puse en el lugar de Pancho, y decidimos salvar a Coni”.

“Quiero decir otra cosa, sé que esta persona nunca me salvaría, me pondría en riesgo igual, quiero ser honesto, no sé si es una persona 100% confiable, pero le tengo cariño”, expuso.

“La Coni no me salvaría, si estuviera la Scarlette conmigo salvaría a Scarlette, siendo que hicimos un pacto de no votarnos. Me contradije y te di un voto, quiero que lo sepas, esperamos tener una buena relación, disfruta tu semana”, agregó.

Respecto a sus declaraciones, Capelli quedo bastante afectada, lo que se reflejó en su rostro al conversar con los animadores, Julio César Rodríguez y Diana Bolocco.

En un inicio la bailarina de ballet, expresó que no quiso referirse al tema, pero segundo después lanzó: “Si es por eso, mejor no me hubiera salvado”.