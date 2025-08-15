“Es localista”: Advierten a Universidad de Chile por arbitraje en revancha contra Independiente

Universidad de Chile ya prepara lo que será la revancha contra Independiente por la Copa Sudamericana. El Romántico Viajero ya sacó la primera ventaja con el golazo de Lucas Assadi y tiene a su favor el marcador por lo realizado en el Estadio Nacional.

Sin embargo, hubo reclamos desde el cuadro trasandino por el arbitraje del brasileño Anderson Daronco. Lo que finalmente trajo sus frutos ya que ahora habrá un juez marcado por su carácter localista por lo menos en su último partido internacional.

Es que la Conmebol definió al uruguayo Gustavo Tejera como el encargado de la revancha que se disputará en Buenos Aires el miércoles 20 de agosto. El referí FIFA cuenta con una extensa experiencia y además ya dirigió en el último Mundial de Clubes.

El tema es que su más reciente presentación en la Copa Libertadores dejó muchas dudas. Lo que fue en el duelo entre Atlético Nacional y Sao Paulo. El árbitro de 37 años cobró dos penales para los colombianos y en Brasil lo catalogaron de beneficiar a los locales.

“Le cobró dos penales a los locales. Yo pude ver que el juez estaba a favor de Nacional. Me parece que fue intencional”, recalcó Fabio Piperno en “Jovem Pan Epsortes” por lo registrado en el Estadio Atanasio Girardot.

Por lo mismo aparecen las primeras suspicacias sobre el rendimiento del charrúa. Cabe consignar que toda la terna será uruguaya. Además de Tejera, estarán de asistentes Andrés Nievas y Héctor Bergalo. El cuarto árbitro será José Burgos y Antonio García con Diego Dunajec van a estar en el VAR.

¿Quién transmite la revancha entre Independiente vs U de Chile?

El duelo está programado para el miércoles 20 de agosto a las 20:30 horas de Chile. El encuentro será transmitido por DSports y Disney+. Cabe consignar que la U necesita un empate o un triunfo para pasar a la siguiente ronda. Una derrota por solo un gol forzará a los penales.