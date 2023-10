La amistad de Cony y Pincoya sigue sin volver a ser lo que era y mientras los fanáticos de La Resistencia Lulo se dedican a apoyarlas por separado aún esperan que ambas vuelva a ser las amigas que eran antes.

Y es que después de la gran pelea que tuvieron en una de las fiestas de Gran Hermano, ambas se separaron y han hablado pocas veces con más que nada una relación cordial en la casa.

Pero de hecho en un momento pensamos que la relación de ambos iba a mejorar luego de que Diana conversara con ambas en el programa en vivo y con Constanza y Jennifer con lágrimas diciendo que todo estaba bien entre ellas y que se extrañaban.

Lo cierto es que si bien esto fue un momento emotivo las cosas siguieron de la misma forma entre ambas al día siguiente sin ver un cambio realmente positivo.

O se arreglan o se arreglan dijo Gran Hermano

Una nueva dinámica se realizó en la casa estudio en la sala del SUM y es que similar a lo que eran los Tronos el jefe de la casa decidió realizar un Cara a Cara con los distintos participantes.

Las primeras en participar de esta dinámica fueron Cony y Pincoya, quiénes quedaron sorprendidas de ser llamadas por Jorge, quien oficializó de moderador junto con Sebastián y Scarlette.

Bajo el título de Amistad Jorge le preguntó a Jennifer si es que seguía confiando en Constanza después de la gran pelea y además le preguntó si sentía que era un tema cerrado a lo que a ambas cosas la chilota respondió que sí. Aquí la bailarina también respondió que sintió que la relación entre ellas se quebró.

El momento más tenso se vivió cuando a Cony se le preguntó cómo se sentía con que Pincoya le haya dicho que iba a donar la ropa que trajo la mamá de la bailarina durante su visita.

“Me dolió. Pincoyita tu me lo comentaste, si bien yo fui comprensiva contigo fue nada más que para que no siguieramos generando algo negativo entre nosotras dos pero si me dolió“, explicó a la chilota.

“Para mi, mi mamá es lo más sagrado que tengo, lo único que tengo. Y yo se que ella te lo regaló como un agradecimiento de lo que había sido. Quizás tu tienes tus razones para no usarlo, quererlo, no lo sé, pero a mi me dolió mucho, más que lo dijeras“, agregó.

Respuesta de Jennifer

Con este tenso momento entre ambas en donde Jennifer no mantuvo muy buena cara. Si decidió responderle a la bailarina por su mal sentir.

“Yo te lo conté porque tu siempre me has dicho que prefieres que uno te lo diga. En realidad lamento de que te haya dolido. En realidad son muchas cosas yo no estoy acostumbrada a recibir regalos y menos regalos caros, regalos de diseñador, menos. Se lo agradezco a tu mamá y te lo agradezco a ti“, respondió.

Asimismo mencionó que había hecho lo mismo con regalos que le llevó Estefanía y destacó que prefería compartirlo porque es mucho para ella y que finalmente se iba a dejar algunas cosas pero que lo otro lo iba a donar porque su gente lo necesita en la Isla.