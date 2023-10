En un nuevo capítulo de Gran Hermano pudimos ver todo lo que sucedió durante el fin de semana dónde se pelearon Cony y Pincoya, discusión que al parecer le puso fin a la amistad que habían generado dentro de la casa estudio.

Al parecer la llegada de los ex participantes por el repechaje abría puesto tenso el ambiente en la casa, sobre todo para Constanza Capelli quién ha sido el foco de atención de todos sus compañeros por sus peleas y discusiones con diferentes personas de la casa más famosa del mundo.

Revelan lo que pasó antes de la pelea entre Cony y Pincoya

24 horas antes de la fiesta y discusión entre Constanza Capelli y Jennifer Galvarini, alías Pincoya. Sebastián Ramírez tuvo una discusión con Nacha debido a que la Dj estaba defendiendo la versión de Cony para que la tensión se bajará en la casa.

A lo que Seba le dice a Nacha “a mi me decepcionó la Pincoya, porque la Coni, si la Coni a mi me da lo mismo en verdad, me habla de lealtad”. A lo que la Nacha le dice “la Fran trato super mal a la Pincoya y el Rai estuvo ahí y ella lo ve desde al medio, ella también tiene su pensamiento”.

Mientras que en la pieza estaba Pincoya, Cony, Francisco y Scarlett, la oriunda de Chiloé respecto a las actitudes y comentarios de Seba dice lo siguiente “se está pasando, si Seba de la mañana que me está buscando porque quiere buscar para descontrolarnos”.

Seba y Nacha seguían la discusión afuera de la pieza, dejando claro que no sería manipulado por la Cony y que él se podía juntar con quién él quisiera, sin embargo, Nacha solo le pedía que no agrandará más la situación.

Asimismo en la pieza Cony le decía a Scarlette que “nosotras hemos demostrado ser leales con las personas que realmente son leales con nosotras, jamás le haría una chanchada así al Pancho por ejemplo, jamás votaría por Pancho, jamás votaría por la Pinco, ahora nosotras estamos ganando una nueva lealtad”.

Sin embargo, varios episodios anteriores hicieron que Constanza explotará en la fiesta del día viernes con una de sus amigas más cercanas incluso pidiendo la expulsión de ella del programa luego de haberla tocado.

Revisa acá la conversación completa: