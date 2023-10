La semana pasada Gran Hermano estuvo marcado por el reingreso de seis participantes, Francisco, Sebastián, Estefanía, Alessia y Skarleth, los participantes de la casa no se encontraban de acuerdo con el masivo repechaje pero tuvieron que acatar las reglas del juego.

Como es habitual cada viernes se realiza una fiesta en la casa estudio y está vez se registró una fuerte pelea entre dos amigas Constanza Capelli y Jennifer Galvarini alías Pincoya. La bailarina habría estado todo el día con ansiedad y de mal humor luego de que sus compañeros que entraron del repechaje no pararon de hablar de ella y un peto que está acostumbrada a usar, esa acumulación de sentimientos estallar en la noche y precisamente con una de sus amigas y compañeras más leales que ha tenido.

Esto fue lo que hablaron Pincoya y Seba que desató la furia en Cony

Mientras Cony se mantiene distanciada de Pincoya durante la fiesta, Sebastián no dudó en acercarse a la oriunda de Chiloé para conversar sobre su amistad.

“Te echo de menos” le comenzó diciendo Seba, a lo que Pincoya responde “entonces no me pelees”. Mientras Seba la abraza le dice “abrázame, te quiero dar una abrazo desde que llegué ayer hu*, dime que me quieres”.

A lo que Jennifer responde “no, no, si me ahogas, me ahogas chico me estay ahogando”, y Seba le dice “no seas así no seas mala conmigo, hagamos las paces” y Pincoya de inmediato le dice “no porque tú me peleas a mí, no me pelees más”.

Nuevamente Seba le pide que vuelvan a tener una relación cordial y que después vean si se puede recuperar lo que formaron “fue una linda amistad Pincoya” le comenta. “Pero no me busques porque me vas a encontrar, soy india pa mis we*” a lo que Seba le dice “lo que a mi me hace mal, como me faltai el respeto a mi me dan lo mismo los garabatos y la ignorancia que me haces y a la defensiva que estay conmigo, eso me duele”.

“Sabes porque no te busque, no porque no te quiera, al contrario es porquecuando estuviste acá tu sabes el cariño que yo le tengo a la Coni y muchas veces botó lágrimas. Entonces cuando tú quieres a alguien, no quieres verla llorar. No porque no te quiera es porque yo no quiero verla llorar a ella, a mi no me gustó ese día cuando yo la veía tu la atacabas. No la ataques, ese día cuando estabas con el chico ahí en la cocina, pero no hagas eso” finalizó Pincoya.

Revisa la conversación completa entre Seba y Pincoya: