"Me estaba esperando en mi cama": Seba revela inesperado momento con Coni en Gran Hermano

Las polémicas ya empezaron a llegar al encierro de CHV, luego del masivo reingreso a Gran Hermano, en donde Sebastián, uno de los jugadores más controversiales del espacio, reveló que vivió un intenso momento junto a Constanza, con quien tuvo una relación muy cercana antes de su renuncia al espacio.

Mientras conversaba con Fran, otra de las jugadores que reingresó por el voto de sus compañeros, ambos se encontraban analizando los cambios de la casa, además de la actitud de Coni, con quien ambos tienen una tensa relación, revelando que la bailarina lo estaba esperando en su cama.

Sebastián habla sobre Coni

“Estaba en mi cama, me estaba esperando en mi cama, adentro”, comenzó señalando Seba, a lo que Fran responde “me estai webiand*”.

“Me estaba esperando. Me decía “recordemos viejos tiempos”…. te estai agarrando al Fede cucharita en esta misma cama, se acaba de ir el loco y me estai diciendo que recordemos viejos tiempos”, para luego agregar: “Ahí estaba con el peto, se transforma con el peto, es verdad, algo debe tener”.

El chico reality agregó que le pidió que se fuera para no confundir las cosas. “Le dije ‘ya, váyase para su pieza, después cualquier cosa te vas a confundir y vas a empezar a pelear”.

Nueva polémica

Mientras Fran y Seba conversaban sobre la bailarina, llegó Estefanía, quien reveló que tuvo un encontrón con Constanza, tras hacerle un comentario sobre el peto, diciéndolo que mejor use otra ropa, lo que la habría hecho sentir mal.

“Nos cagas** una talla interna”, le respondió Seba, a lo que Fran agregó: “Ella lo debe haber tomado como que le queda mal”, mientras que Estefi respondió que no fue con mala intensión.

“Le queda maravilloso, si es estupenda, es que cuando se pone el peto… entonces ahora cree que la estamos huebea**, porque le queda como el pic*”,