La relación de amistad de Pincoya y Constanza llamó la atención de varios seguidores de Gran Hermano Chile. Y es que ambas participantes hicieron click a solo unas semanas de comenzar el programa y se convirtieron en las favoritas del público.

Tristemente, una pelea entre ambas que comenzó por una discusión pequeña escalo y terminó con Constanza pidiendo la expulsión de Jennifer de la competencia debido a una agresión física y no solo eso sino que destacó que no expulsarla ella renunciaría. Finalmente poco tiempo después se nos reveló que Cony se echo para atrás y no ratificó la denuncia y tampoco su renuncia del programa.

Por esta razón hubo un quiebre en su linda amistad y actualmente casi ni se hablan ya que solo mantienen una relación cordial dentro de la casa estudio ubicada en Buenos Aires.

Esto podría haber cambiado ya que en el programa estelar de ayer miércoles vimos lo que podría ser una reconciliación entre las dos participantes lo que hizo emocionar a las redes sociales con su emotividad.

¿Reconciliación lulo?

Un emotivo reencuentro y reconciliación entre ambas y es que Diana aprovechó de meter mano en la relación de ambas y le preguntó a Cony los errores de los que se arrepiente de haber hecho dentro de la casa.

Aquí Constanza aprovechó de decir que se arrepiente de varias cosas, sobretodo de reaccionar antes de conversar las cosas durante las peleas que tiene en la casa y destacó que una de las peleas de esas fue con Pincoya al ser preguntada por Diana.

La oriunda de Chiloé se emocionó en este momento y tranquilizó a Cony al agarrarla, abrazarla y calmarla con un varias palabras de tranquilidad.

“Tranquila. Que somos humanos, todos nos peleamos. No digai eso(..) No te arrepientas de nada Tati. No digas esas w*as (..)Esta todo bien“, destacó Pincoya mientras le agarraba los brazos y le dió un emotivo abrazo a Constanza.

“Somos humanos, aquí nadie tiene que juzgar a nadie. No somos quien para juzgar, es eso. De los errores uno aprende y nadie tiene que juzgar a nadie, el único que puede juzgar es Dios“, agregó a punto de quebrarse con lágrimas en los ojos.

Asimismo, la chilota destacó a Cony que todo está bien y que ella sabe que la quiere mucho.

Esta reconciliación de las lulos emocionó a redes sociales y es que hace tiempo se estaba esperando que ambas por fin dejaran sus diferencias y se amistarán nuevamente.

¿Fue para la tele?

Al parecer la reconciliación entre ambas fue solo en el en vivo porque posteriormente en el Espiando La Casa la chilota le comentó a Pancho algo que hizo que los televidentes quedarán marcando ocupado.

Y es que Jennifer le destacó a Papá Lulo que no sabía por qué habían tocado el problema de ambas en el en vivo.

Eso no es todo ya que los usuarios de X desvelaron hoy en la mañana una conversación entre Pincoya y Francisco, que reveló aún más el sentir de la chilota sobre la relación de ambas.

En concreto Pincoya destacó que la ropa que les llevó la Mamá de Cony era solo para limpiar la imagen de su hija. Asimismo, la participante destacó que no le gustaba que la expongan en situaciones así en vivo. Aquí Pancho al parecer también dijo algo que no se puede entender muy bien.

“Se le cayó la careta”

Este último video de Pincoya hablando de la situación con Francisco generó rabia y descontento en redes sociales y es que varios de los televidentes del reality en X destacaron que a Jennifer finalmente se le terminó de caer la careta.

Otro tanto de usuarios lamentan el actuar de Jennifer en las pantallas y se muestran dolidos de que la relación entre ambas no se haya arreglado con todas las palabras lindas que se dijeron durante la noche de ayer.

Con esto finalmente la popularidad de Pincoya comenzó a bajar nuevamente e incluso algunos usuarios destacaron que volvió a ser la misma persona que se quería eliminar en las primeras semanas por el público.