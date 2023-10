Una de las peleas más intensas en Gran Hermano estuvo protagonizada por Constanza Capelli y Jennifer Galvarini, alías Pincoya. Luego del reingreso de Francisca Maira y Sebastián Ramírez dos competidores que no se llevaban bien con Cony, se les acercaron a Pincoya para mantener una relación cordial y dejar todo los malos ratos atrás.

Sin embargo, este acto hizo explotar a Cony y fue a encarar a Pincoya, en ese momento la oriunda de Chiloé la toma de la muñeca para hablar pero la bailarina la acusa de agresión pidiéndole a Gran Hermano que la expulsen o ella iba a renunciar, ninguna de las dos situación ocurrió y ambas se quedaron el casa más famosa del mundo pero con su relación de amistad bastante desgastada.

Pincoya no logra acercarse a Cony luego de su intensa pelea

Desde la intensa pelea que ambas se mantienen distanciadas incluso Cony le dijo a Pincoya que en ningún momento ella quiso expulsarla del encierro, pero estás explicaciones no fueron suficientes y Jennifer se ha mantenido alejada de ella, de hecho solo hablan lo preciso en la casa.

En el capítulo del día domingo pudimos ver como Pincoya se acercó a Cony para pedirle un encendedor, este simple gestó generó ya que la bailarina le respondiera que no se lo iba a robar y que se lo devolvería, estás palabras generaron más enojo entre ellas.

Luego Pincoya se fue a la pieza y mientras se cambiaba de ropa le dijo a Estefi: “ella me busca para que yo, a ver qué le digo yo, yo no le voy a decir nada. Porque en realidad, si ella piensa eso que piense lo que quiera, yo le prestó fuego y todas tenemos fuego pero me gusta que me lo devuelvan altoque”.

Además confesó que “y nadie se puede enojar si yo lo voy a pedir, nada más. Si ella piensa ‘ay no te lo voy a robar’ y pone palabras en mi boca que no existen para dejarme mal yo no le voy hacer caso porque no le voy a permitir eso, porque yo no estoy diciendo eso”.