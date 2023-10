"Me tocó ver que te gustaba Lucas": Rai y Alessia tuvieron dura conversación en Gran Hermano

Inició la “segunda temporada” en Gran Hermano luego de meses de diversas renuncias y eliminaciones, nuevamente volvieron a ser 13 participantes los que se encuentran encerrados en la casa más famosa del mundo.

Los últimos participantes en reingresar fueron Lucas Crespo por decisión de sus compañeros, Viviana Acevedo y Raimundo Cerda por decisión del público, luego de un intenso encuentro los jugadores volvieron a nominar para una nueva placa de eliminación.

Finalmente la decisión de los participantes mandó a la placa de eliminación a: Viviana (8 votos), Lucas ( 7 votos), Francisco (7 votos) y Constanza (5 votos), uno de ellos abandonará la casa este domingo.

La intensa conversación entre Rai y Alessia en Gran Hermano

Uno de los regresos más esperados por el público y por Alessia fue el de Raimundo, sin embargo, la joven tuvo que decidir entre Lucas y Rai para que volviera a la casa estudio. Luego de un empate Alessia decidió votar por Lucas, pensando y confiando en que el público podría traer de vuelta a Rai, situación que se dio de esa manera pero le trajo problemas con el joven agrónomo debido a la decisión que tomó.

Tras el regreso de Raimundo, el joven la saludó fríamente dejando en claro su molestia y la conversación pendiente que tenían debido a su decisión de votar por Lucas. La joven se vio bastante afectada por la actitud de Rai y prefirieron hablar la situación al otro día que ingresó Rai.

Ayer durante el día Alessia se acercó a Raimundo para darle explicaciones sobre los votos que le dio a Lucas. La cantante le dijo al jugador que siempre fue amigo suyo y que no hay otro significado de su nominación.

Mientras se encontraban en el patio Rai le comenta a Alessia “yo soy así, te tengo cariño y hablamos cosas y quedamos en algo yo voy a seguir cumpliendo, como lo estaba haciendo ahora aquí con mis amistades y me pasaron we*s de vuelta”.

“Al final yo igual me quedo tranquilo porque yo hice las we*s bien entonces porque me tendría que preocupar, no tengo porque sentirme mal. También probablemente te entiendo estuviste en una situación terrible complicada y justo empatamos los dos 9 a 9 y fue una decisión dividida porque los votos eran mitad y mitad” le confiesa Rai a Alessia.

A esto Ale responde “Lucas también es amigo de mi mejor amigo (Jorge) y de Hans que llevan muchos días acá, también pensé en ellos cachai el apoyo que le iba a dar Lucas es muy distinto al que puedes darles tú, no fue solo por mi lado”.

Asimismo Rai le dice “Jorge siempre hablaba de mí, me mandaba mensajes”, y Alessia responde: “Sí, sí pero es muy distinto, el me dijo si no hubiera estado Lucas hubiera votado a Rai, pero Lucas fue nuestro amigo durante dos meses dónde se fueron todos”.

“Para ustedes tienen sus primera opciones y está bien, listo lo entiendo” le confiesa Rai. A esto Ale le comenta “nosotros partimos la última semana siendo cercanos de esa forma y fue muy lindo, estuve todo el tiempo acordándome de ti, de verdad lo sentí. No porque haya tomado la decisión de traer un amigo significa que todo lo otro que sentí es falso”.

Y para finalizar Rai le dice “Sí solo que me tocó ver que te gustaba”, en ese momento a Alessia puso una cara de preocupación y decepción.