Gran Hermano tuvo un segundo repechaje que causó impacto entre los televidentes. Los participantes que volvieron a ingresar a la casa más famosa del mundo son, Lucas Crespo, Viviana, Raimundo y Skarleth, tendrán nuevas normas y condiciones por su reincorporación. Revisa la inesperada instrucción de los nuevos jugadores a continuación.

¡No pueden hacer la fulminante los nuevos integrantes de Gran Hermano!

Jorge leyó un comunicado de Gran Hermano sobre ciertas condiciones para los participantes que ingresaron por repechaje, en el que indica que, durante la próximas dos semanas, Viviana, Lucas y Raimundo, no podrán hacer uno de las nominaciones espontaneas ni fulminantes.

“Tienen vetada la utilización de ambas modalidades de nominación“, concluye Jorge.

Por tanto, los tres nuevos integrantes no podrán ocupar estrategias de eliminación.

Tatán no quiere que Lucas esté en Gran Hermano

Cuando los jugadores ingresaron a la casa saludando a todos sus compañeros, Lucas saludó a Sebastián con tono irónico. “No traje brillo, hermano. Perdóname. No te enojes conmigo”

“¿Y no trajiste membrillo? No, pero hue… llega con más gracia. Te vas sin gracias y vuelves sin gracia”, disparó Ramírez al influencer.

Lucas un poco sorprendido, intentó tomar con humor sus palabras, “si voy a renunciar en breve, si tú sabes cómo soy yo”.

“¿Viniste a elongar? ¿Viniste a hacer deporte o no? Hay harto gimnasio en Santiago, no te quedaste allá. Le podrías haber dado una oportunidad a la Vivi, a tu amiga. Te vas a dedicar a elongar y hacer deporte. Ni una gracia, ni una gracia”, lanzó Sebastián sin tapujos frente a la situación.

Es ahí cuando la conductora Diana Bolocco, interfiere con un llamado al orden, señalando que Lucas ingresó por decisión de la casa y Sebastián votó por él.

“No pensé que iba a volver a estar acá (…) Como dijo el Seba, vamos a venir a tirar pura buena onda, a él no le gusta tanto parecer, pero vamos a hacer aquí más grata la convivencia a todos y a pasarlo bien, a disfrutar”, aseguró el influencer.

Desde ahí, Diana quiso preguntar a los demás compañeros sobre lo que pensaban del retorno de Lucas, pero el tenso momento entre el influencer y el chico reality no quedó en receso.

Por ese lado, la animadora tuvo la intención de calmar los ánimos y le preguntó a Ramírez, desde su rol de líder, sobre los reingresos. “Me parece una fomedad terrible. Es una fomedad pero terrible, no entiendo qué está haciendo acá. Entiendo que la gente de acá en la casa lo votó”, lanzó.

“Lucas, haz algo, ojalá que la gente te conozca, como eres. Pero si vienes a hacer ejercicio y elongaciones, para eso te quedas en tu casa. En Santiago hay miles de gimnasios, para que te quedes allá y le puedas dar una posibilidad tuya, a la Vivi, a la Trini. Pero acá, ojalá, te muestres tal y como eres, no andes retraído, preocupado de lo que dice la gente en las casas. Exprésate, si me quieres decir algo a mí, dilo, no por quedar bien o mal, no lo vas a hacer. Expláyate, yo creo que la gente te quiere conocer. Aprovecha tu segunda oportunidad y ojalá te vayas la próxima semana. Eso”, declaró Sebastián, sin tapujos.