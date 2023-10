En un nuevo capítulo de Gran Hermano pudimos ver el ingreso de los ex participantes que se encontraban en el repechaje, luego de las tres renuncias. Finalmente se quedaron en la casa Lucas Crespo, Raimundo Cerda y Viviana Acevedo, sin embargo, a los demás participantes le dieron la oportunidad de pasar una noche para que compartieran con sus ex compañeros y aprovecharán algunas horas en la casa más famosa del mundo.

El ingreso de los participantes causó diversas polémicas ya que no se ponían de acuerdo entre ellos para elegir a uno de sus ex compañeros, pero al final se decidieron por Lucas quién fue el primero en encontrarse con los jugadores del reality de Chilevisión.

Bambino y Alessia se reencuentran en Gran Hermano luego de su quiebre

Uno de los reencuentros más esperados fue el de Fernando alías Bambino con Alessia, cabe recordar que cuándo salió eliminada Alessia y estuvo unos días afuera del encierro se volvió a reencontrar con Bambino, sin embargo, terminaron su relación antes de que la joven decidiera volver a la casa en el primer repechaje.

Luego de que Diana Bolocco diera a conocer a los dos participantes que se quedarían en la casa por decisión del público, Fernando se acercó a saludar a Alessia y le dijo lo siguiente: “Sácate todas las presiones, rescató lo positivo te deseo lo mejor pásalo bien. Disfruta porque está experiencia no se va a volver a repetir, así que nada sácate todas las presiones yo solo me quedaré con lo bueno”, Alessia le respondió con su voz tierna “Gracias”.

¿Qué pasó entre Raimundo y Alessia en Gran Hermano?

Cuando Alessia regresó en el primer repechaje, Ignacia Michelson le preguntó si seguía con Bambino y ella le contestó que entró soltera, luego de eso se comenzó a unir más a Raimundo, de hecho dormían juntos, se hacían cariño y en la última fiesta de Rai estuvieron toda la noche juntos. Sin embargo, ese mismo fin de semana el joven agrónomo fue eliminado por el público y al momento de despedirse de Alessia le dio un beso dejando abierta la puerta de conocerse afuera del reality.

Tras las renuncias de Fede Farrell, Ignacia Michelson, y Francisca Maira, la producción realizó un nuevo repechaje y los competidores de la casa debían escoger a uno de los participantes, en primera instancia Alessia les dió dos votos a Lucas y uno a Raimundo generando un empate entre ambos competidores, por lo que tuvieron que decidir en vivo y finalmente Ale votó para que regresará Lucas.

Al conocer el votó de Alessia, a Raimundo se le vio un poco impactado pero ella aclaró que son relaciones diferentes y que le gustaría que ingresaran los dos. Luego de ingresar a la casa nuevamente Rai le comentó a Seba “nadie sabe lo que podía hacer el público, eso también es arriesgar una situación y entendí perfectamente lo que dijiste hermano”.

Además Seba le comentó que le dio lata que Alessia no votará por él y Rai le dijo que “fue loco, fue su decisión y no sé si va a querer conversar conmigo para explicarme algo. Yo voy andar tranquilo y veré que me dice”. El votó de Alessia marcó una distancia con Rai y hasta el momento no sabemos si ya tuvieron esa conversación y lograron ver sus diferencias para seguir conociéndose.