Gran Hermano está de locos. Cuando se pensó que el programa estaba terminando, el reality realizó su segunda etapa de reingreso, logrando entrar: Lucas Crespo, Viviana, Skarleth y Raimundo Cerda. Asimismo, este último integrante saludó de forma un poco fría a Alessia, quien fue duramente cuestionada en redes sociales por no haberle entregado en el proceso de repechaje.

Alessia quedó pálida con el frío saludo de Rai

Durante el pasado episodio de Gran Hermano, los participantes reingresaron a la casa, quienes fueron recibidos por los habitantes de la casa que se encuentran en competencia.

Es ahí, cuando Raimundo Cerda, quien sintió atracción por Alessia al comienzo de su ingreso, y se besó con ella cuando fue eliminado, volvió a reencontrarse con la jugadora, pero su saludo no fue cálido, sino más bien frío y distante, lo que se pudo reflejar en el rostro de la ex The Voice, el cual se pudo reflejar timidez y un poco de nerviosismo.

Finalmente, Mónica, Trinidad, Ariel y Fernando ya no podrán volver a la casa más famosa del mundo, sin embargo, pudieron disfrutar de poder compartir una vez más con sus ex compañeros de encierro.

Alessia se siente culpable y se sincera con Lucas

“Pude haber lastimado a gente que quiero, (dichos en el encierro) que no entrara Bambino obviamente”, comenzó a expresarse Alessia con Lucas.

Frente a eso Lucas responde que, “te voy a ser sincero, yo creo…, bueno no te voy a decir lo que yo creo porque igual da lo mismo. Estay en un reality encerrada 24/7, o sea lo que uno hace acá (señalando la mente), es una locura“, comentó Lucas.

“No te cuestiones tanto ni te auto critiques por las cosas que tú has hecho acá dentro porque es una experiencia totalmente difícil“, expresó su consejo Lucas.

Luego Alessia, se confiesa por cosas que no debió haber dicho. “De Bambino di mucha información que no debí haber dado, que era privada”.

Tras esto, Lucas le comenta su parecer sobre sus “errores”, comentando que se equivocó cuando Traverso volvió a la casa gritando que estaba soltera. “Yo lo vi y dije ‘no había necesidad’. Fue una cagada, pero no de una maldad. Fue un error, sí, pero no con una intención de hacerle daño“, reflexionó Lucas.

Bambino le entrega palabras de aliento a Alessia

Mientras sucedía de todo en la casa de Gran Hermano, Bambino, la ex pareja de Alessia, y quien se mostraba “enamorado” de la cantante, aprovechó de acercarse para entregarle palabras de apoyo tras tanto cuestionamiento de la gente espectadora del programa.

“Rescato lo positivo, te deseo lo mejor y pásalo bien. Disfruta esta experiencia, que no se volverá a repetir. Sácate todas las presiones”, fue su consejo.

De esta forma, el ex participante que ya no podrá volver a Gran Hermano, se despidió de su ex pareja, deseándole la mejor de las suertes, y que disfrute esta dura experiencia de encierro.

Sin duda que fue un lindo gesto de “cerrar ciclo” de Bambino. Mientras tanto, estaremos atentos a las siguientes novedades de Gran Hermano.