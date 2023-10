El repechaje en Gran Hermano está casi completo, solo queda definir los dos jugadores que ingresarán por el público. De ese modo, la votación de los participantes causó un empate entre Lucas Crespo y Raimundo Cerda.

Sin embargo, Alessia, fue quien tuvo la última palabra para ingresar al reality de Chilevisión. Finalmente, la ex The Voice, decidió por Crespo.

Las reacciones por decisión de Alessia al no votar por Rai

Las redes sociales no tuvieron piedad por la controversial decisión de Alessia en Gran Hermano.

Seba se va contra Alessia: “me carga la gente inconsecuente”

Raimundo Cerda no se mostró muy feliz, cuando vio en pantalla a Alessia votando por Lucas Crespo. Sin duda que esto fue totalmente inesperado, debido a que la joven cantante ha estado hace días hablando del ingeniero agrónomo, y lo mucho que lo extraña.

Previo a la elección de Alessia, la joven le costó decidir por quién, desconcertando a Sebastián. “Espera, espera, espera (…) Es que es muy difícil esto para mí“, comentó. “¡¿En serio la estai pensado, Ale?!”, le dijo Sebastián.

En medio de la decisión, fue Cony Capelli defendió a Alessia mientras debía decidir sobre quién volvía a ingresar a Gran Hermano. “Déjenla que la piense, no es fácil para ella, si es amiga de los dos”, expresó la bailarina. Mientras que Ramírez volvió a pronunciarse, “la Ale decide, ¿me estai leseando? Yaaa, te chiflaste”.

Tras esto, la joven participante dio por sentado que, “a Lucas ni cagando lo vota el público”, prefiriendo así, decidir por la estadía de su amigo, Lucas Crespo.

Posterior a eso, Seba no entendía la actitud de Alessia, ya que quería que volviera ingresar Raimundo. «No podi ser así, era rápido, no hay por dónde», cerró.

Finalmente, los animadores Diana Bolocco y Julio César Rodríguez le preguntaron a los participantes que les parecía el retorno de Lucas. Alessia confesó que “lo quiero mucho y que lo voy a estar esperando acá, y que es un amigo muy importante para mi, para Hans y Jorge porque nos apoya mucho, se extraña su presencia no pensé que lo iba a volver a ver aquí dentro, así que estoy muy feliz”.

Mientras eso sucedía, Sebastián seguía manifestando su disgusto por el ingreso de Lucas a Gran Hermano. “No tienes ni un brillo, que se quede en la casa”, y luego de que Ale terminará expresar su parecer, la conductora, Diana Bolocco, preguntó si alguien quería decir algo y nuevamente Seba dijo “Lucas no teni ni un brillo, trae un membrillo para que tengas brillo”.

¿Cuáles son los participantes concursando por repechaje?

Sabemos que Lucas Crespo y Skarleth son los participantes que reingresarán a la casa más famosa del mundo. Sin embargo, existen dos jugadores que podrían incorporarse al reality de Chilevisión, pero los integrantes serán decididos por el público.

Para votar por algún participante que regrese a la casa de Gran Hermano, deberás enviar un SMS con el nombre de tu favorito o favorita al 3331, además de votar participaran por $300.000.

El plazo es hasta este domingo 15 de octubre.