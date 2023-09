Coni Capelli se sinceró con sus compañeros en Gran Hermano durante una interesante y sorpresiva conversación que tuvieron los jugadores durante este fin de semana, en donde reveló un inesperado detalle sobre Lucas Crespo antes de que fuera eliminado de la competencia.

Mientras conversaban los jugadores sobre los participantes eliminados, se refirieron a la relación entre Lucas y Fran, quienes vivieron un romance dentro del encierro.

Cuando comentaban sobre si ellos estaban juntos afuera tras ser eliminados y la forma en que ellos percibían lo que pasaba entre ambos, la bailarina mencionó un hecho que sorprendió a los presentes.

La confesión de Coni sobre Lucas

Mientras Ignacia Michelson señaló que desde su perspectiva antes de ingresar a la competencia no había sentimientos reales entre ambos. “Yo sentí que a Lucas nunca le gustó la Fran de hecho. Lo hacía porque acá lo hacían eso para que la Fran no quedara mal. No quedará como pendeja buscando a un pendejo. Nunca sentí que él realmente quisiera a la Fran”.

Coni reveló que“Lucas cuando estaba con la Fran igual me webia** a mí. Y todos lo sabían”, a lo que Jorge responde: “Ambos sabían, oye, pero sí la Fran webia** con la Vivi también, al mismo tiempo”.

“Ya, pero a la Fran le picaba que Lucas no la pescara, le picaba”, agregó la bailarina.

Siguiendo con la conversación sobre los ex compañeros de encierro, Ignacia arremetió contra los eliminados. “Unas mier, se dejan llevar por las masas y para mí eso es lo más falso que hay. Y yo que ustedes no los pescó más cuando salga. Y si yo veo esto acá, cuando vengan al congelado, les muerdo la nariz. Les digo váyanse de mi casa, ya no están aquí. Yo me levantó del congelado y les digo “váyanse a la ver malditas per** de la fama, por ahí llegaron y por ahí se van”.

Revisa el momento a continuación