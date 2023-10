"No tenis ni un brillo": Seba se molesta con sus compañeros por votación en el repechaje de Gran Hermano

Esta noche podremos ver el reingreso de los ex participantes de Gran Hermano en este nuevo repechaje, tras la renuncia de tres jugadores. A diferencia del repechaje anterior los competidores que se encuentran en el encierro sólo debían escoger a un ex compañero, y eligieron a Lucas Crespo para que regresará a la casa más famosa del mundo.

Una de las participantes que se vio más complicadas y comprometidas con su voto fue Alessia ya que hubo un empate entre Raimundo y Lucas, sin embargo, optó por la amistad que tiene con Crespo ya que espera que el público vote por Rai y lo vuelva a ingresar al encierro.

Seba molesto con sus compañeros por los votos del repechaje

Uno de los participantes que votó por Raimundo fue Sebastián y esperaba que Alessia también lo hiciera, sin embargo, hubo un empate, esto generó diversos comentarios por parte del jugador incluso se vio como le exige a Alessia que votará por Raimundo, finalmente ambos votaron por Lucas para desempatar la votación y está noche podrá reingresar a la casa más famosa del mundo.

Pero eso no fue todo ya que cuando los animadores Diana Bolocco y Julio César Rodríguez le preguntaron a los participantes que les parecía el regreso de Lucas, Alessia confesó que “lo quiero mucho y que lo voy a estar esperando acá, y que es un amigo muy importante para mi, para Hans y Jorge porque nos apoya mucho, se extraña su presencia no pensé que lo iba a volver a ver aquí dentro, así que estoy muy feliz”.

Mientras Alessia intentaba decir sus palabras, Sebastián gritaba desde la cocina “no tienes ni un brillo, que se quede en la casa”, y luego de que Ale terminará de dar su opinión, Diana preguntó si alguien más quería decir algo y nuevamente Seba dijo “Lucas no teni ni un brillo, trae un membrillo para que tengas brillo”.

A este comentario los animadores le pidieron a Seba que se sentará no gritará y que dijera las cosas calmadamente porque es el líder de la semana, y quizás su liderazgo no está terminando de la mejor forma.

Conoce la reacción de Seba luego de saber que Lucas volverá a la casa:

¿Qué dijeron Cony y Pincoya por el ingreso de Lucas?

Constanza Capelli para quitarle presión a Alessia decidió votar por Lucas y comentó que “La verdad es que entiendo la posición de la Alessita está en una posición difícil, la comprendo, la entiendo. En lo personal creo que la amistad va por sobre otras cosas, sin embargo, eso no quita que no le tenga cariño a Rai, son cosas diferentes son cariños distintos. Y de pronto cuando uno tiene que tomar una decisión, para mi en lo personal siempre voy a priorizar la amistad antes de algo que quizás puede ser o también puede que no sea” argumentó la bailarina.

Por su lado Pincoya señaló que “que traiga cigarros, tuvimos un conflicto pero yo he peleado con todos acá en la casa pero ya no tenía amigos por quién votar, si por lo que vote entraron Pancho y la Estefi, y bueno es un proceso que hay que hacerlo es como cuando uno tiene que ir a votar para poner en placa a los compañeros, es parte del juego”.