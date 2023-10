Rai y la molestia de Coni por sus votos en Gran Hermano: "No le debía si no me consideraba su amigo"

Este lunes Raimundo se convirtió en el nuevo participante en ser eliminado de la casa de Gran Hermano Chile. Y es que con un 63,88% de los votos del público el joven agrónomo debió dejar la casa, a sus amigos y a un nuevo amor que se estaba formando con Alessia.

Ahora este día miércoles el eliminado se enfrentó al panel en CHV y este día jueves tuvo una entrevista exclusiva con RedCarpet de Redgol y nos conversó sobre algunos de sus momentos destacados en Gran Hermano Chile.

No dudo en lanzar palos

Una de las tantas cosas que nos contó Raimundo fue sobre la decisión de sus votos para el repechaje, lo que finalmente terminó por eliminarlo de la competencia.

Hay que recordar que Rai le dió dos votos a Sebastián y uno a Francisca, lo que logró que ambos reingresaran a la casa y además provocó que Pincoya y Coni se enemistaran aún más con él.

En este misma línea, Rai habló bien sobre sus amistades con Fran y Sebastián, destacando que no iba a votar por personas que no conocía como Pancho. Aquí incluso el agrónomo destacó que no quería quedar bien con nadie ya que hizo lo que él sentía con sus votos.

El ex participante también aprovechó de destacar un poco de la reacción de Coni al enterarse de sus votos destacando que no le debía nada a ella porque ya no eran amigos.

“Realmente yo no le debía tanto si ella no me consideraba su amigo, que yo no lo sabía. Pero las cosas fueron por algo también y no, si eso me perjudicó tanto bueno fue lo que sentí y fui real a lo que yo sentí en ese minuto y a la gente que yo consideraba más cercana a mi que es lo mismo que hicieron ellos votaron por sus votos más cercanos“, mencionó a RedCarpet.

A esto también agregó que sabía que algunos habrían usado la estrategia de votar a personas con las que sabían que iban a quedar bien con el público.

“Probablemente podría haber hecho ese análisis ah voto por esta persona, voto por Pancho y voy a quedar bien con todo el mundo y no se qué entonces, pero no preferí tomar esa decisión estratega y preferí ser yo cueste lo que cueste no más“, explicó.

Puedes revisar la entrevista a continuación: