Capítulos intensos se han vivido en Gran Hermano está semana, sobre todo luego de la pelea entre Constanza Capelli y Pincoya, luego de que la oriunda de Chiloé hiciera las paces con Sebastián y Francisca. Luego vino la eliminación de Raimundo y la renuncia de Ignacia Michelson y Skarleth Labra.

Luego de que Rai volviera a Chile fuera entrevistado por el panel de Gran Hermano, RedCarpet conversó con el ex participante para conocer su punto de vista de todas las peleas protagonizadas por él y por Cony, además de la votación en su contra de sus dos ex amigas Pincoya y Constanza.

Rai confiesa lo que habló con Cony luego de votarlo

Mientras en la casa más famosa del mundo el ambiente se encontraba tenso por la fuerte discusión que tuvo Pincoya y Cony, le preguntamos a Rai cómo le afectó está situación luego de enterarse que lo habían votado y nos contó lo siguiente:

“Fue justo después de que me habían votado, yo me enteré que me votaron y altiro como que se me nublaron, fue súper rara esa semana porque la Cony al final conversó conmigo y me dijo ‘Rai toda la culpa me la echaste a mí pero tu no sabi, yo no hice el maquineo de los votos no fui yo’, le echo la culpa a su amiga, ella decía ‘no quiero decir que fue ella porque es mi amiga’.

Asimismo señaló: “Entonces fue un tema en que me vi al medio, no sé cómo se pusieron de acuerdo en votarme pero fue fome porque la Pincoya en un minuto siempre me decía ‘te debo lealtad por lo que hiciste por mi’, en el minuto que pasó lo de la fiesta no agrande el problema porque no lo vi necesario, y para mi fue un tema que ya pasó y no lo quiero volver ni siquiera ha hablar”.

Conoce la respuesta completa de Rai: