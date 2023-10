Gran Hermano está lejos de terminar sobre todo ahora que inició el reality de Canal 13 Tierra Brava, el pasado lunes el público votó para eliminar a uno de los participantes del reality de Chilevisión y finalmente abandonó la casa más famosa del mundo Raimundo Cerda.

El joven agrónomo ingresó a la casa luego de dos meses de transmisión, de hecho fue el primer participante nuevo en entrar al encierro, de inmediato comenzó a tener buena relación con Constanza Capelli y Jennifer Galvarini, alías Pincoya, sin embargo, diversas peleas entre él y la bailarina hicieron que se alejará de la oriunda de Chiloé.

Raimundo niega que se acercó a Pincoya y a Coni por estrategia

Tras su eliminación RedCarpet habló con Rai y le preguntamos sobre su cercanía por Pincoya y se acercó a ella por estrategia y esto fue lo que nos dijo:

“Si hubiera entrado de un principio igual me hubiera llevado más con ellos porque me sentí más identificado desde que entre, primero llegue a la pieza de ellos porque en la pieza de al lado no había ningún cupo, entonces no llegue allá directo porque sabía algo ni nada solo porque me tocó entrar allá”.

También confesó que “la primera semana era muy amigo de Seba y él era amigo de la Cony y Pincoya entonces fuimos todos amigos en ese minuto y después Seba se fue y me quede con ellas dos en la pieza, entonces las cosas se fueron dando con naturalidad y fue súper lindo el proceso”.

El público que sigue Gran Hermano pensaba que Rai entró por ellas y ha acercarse al Team Lulo, sin embargo, con el tiempo se vio un acercamiento mutuo y genuino, por lo que Rai nos comentó:

“Si no me siento cómodo con alguien, yo soy de alejarme y ellas me dieron una comodidad, me sentía tranquilo con ellas teníamos buenas conversaciones, me hacían sentir bien en la casa. Con otras personas dentro no me pasaba eso, era como incómodo”.

Revisa acá la respuesta completa de Rai:

Rai comenta sobre su relación con Pincoya y el quiebre que tuvieron por Cony

Le preguntamos al último eliminado de la casa de Gran Hermano, cómo las peleas que tuvo con Cony afectaron su relación con Pincoya y nos comentó lo siguiente:

“Si efectivamente, ósea teníamos mucha buena onda y con Cony empezamos con muchas discusiones, entonces es totalmente entendible que Pincoya va a ser fiel a la Cony y si alguien está mal con la Cony, como que la Pincoya de por sí se ponía mal con otras personas, pero ella me decía te quiero mucho esto es por ella“.

Además agregó que: “Entonces la entendí también es como una mamá, es una guerrera siempre la he querido y se lo dije solo que me molesto que no me hablará o no me conversará, porque sentía que lo quería hacer pero no lo hacía por ella probablemente o no sé cuál era su prejuicio”.

Conoce acá el resto de la respuesta de Rai: