La guerra de realities sigue más activa que nunca y durante el horario prime Tierra Brava y Gran Hermano siguen peleando por el rating, sin embargo, el reality de Chilevisión sigue generando nuevas polémicas luego del nuevo repechaje, dónde ingresaron tres ex participantes, Lucas, Raimundo y Viviana fueron los elegidos y tendrán su segunda oportunidad en la casa más famosa del mundo.

Los jugadores que se encontraban en el encierro ubicado en Buenos Aires debieron votar por uno de los tres participantes que iban a reingresar, luego de seis votos a favor Lucas Crespo fue el elegido y el primero en ingresar a la casa estudio. Sin embargo, está elección no fue del gustó de todos los participantes.

Sebastián sin pelos en la lengua con la llegada de Lucas a Gran Hermano

Tras el regreso de Lucas Crespo a la casa de Gran Hermano, Sebastián no se guardó nada y le dijo unas sinceras palabras a pesar de qué le dio su voto, sin pelos en la lengua señaló que no es un aporte en la casa y que debió darle la oportunidad a otro ex jugador.

El nuevo líder de la semana comentó que “hasta para reingresar viene sin gracia”, mientras Lucas iba llegando a la casa y sus demás compañeros le dan la bienvenida. Además cuando Lucas se acercó a saludarlo, Seba le dijo “te fuiste sin gracia y vuelves sin gracia, viniste a elongar y hacer ejercicio, si hay harto gimnasio en Santiago porque no te quedaste allá le hubieras dado la oportunidad a la Vivi a tu amiga, vienes solo a elongar y hacer deporte, ni una gracia”.

Luego la animadora del programa Diana Bolocco le dijo a Seba luego podrán conversar ahora Lucas es parte de la casa por decisión de ustedes mismos y le recordó que él también lo votó. Con una cara más bien serio, Seba siguió escuchando a Diana y diciéndole diversas cosas a Lucas.

¿Por qué a Seba no le gusta el reingreso de Lucas a la casa?

En la primera temporada cuándo ingresó por primera vez Sebastián Ramírez a Gran Hermano ya se encontraba Lucas Crespo en la casa, y nunca tuvieron una relación cercana sobre todo luego de la pelea entre Jorge y Seba que casi llega a los golpes.

Luego de ese suceso Crespo quiso renunciar en varias ocasiones debido a una lesión que mantenía en la espalda, sin embargo, lo llevaron al médico en Argentina y le dijeron que su lesión no era tan grave como para dejar la competencia, sin embargo, el participante ya les había comunicado a sus compañeros que dejaría la casa.

Finalmente su renuncia no se hizo efectiva, está situación generó una gran molestia en Seba ya que desde su punto de vista encontraba que Lucas no era ningún aporte para la casa y que debió irse al momento que anunció la renuncia.

Al parecer Seba sigue pensando lo mismo de Lucas luego de su reingreso y lo más probable es que lo vote en la nueva placa de nominación, no te pierdas ningún capítulo de Gran Hermano por las pantallas de Chilevisión y Pluto TV.