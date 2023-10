El verdadero motivo por el que Ignacia Michelson no está en la placa de repechaje de Gran Hermano

Las cosas se complicaron para la producción de Gran Hermano Chile luego de las renuncias inesperadas por parte de tres jugadores, Fede, Nacha y Fran abandonaron la casa más famosa del mundo, por lo que ahora serán reemplazados por tres ex participantes.

En el capítulo de anoche los animadores Diana Bolocco y Julio Cesar Rodríguez confirmaron el reingreso de tres participantes, dos serán elegidos por el público y uno por sus propios compañeros de encierro. Y eso no es todo ya que debido a la salida abrupta de Skarleth luego de una pérdida familiar, informaron que podrá regresar cuándo ella se encuentre bien y así lo desee.

Una situación que extrañó a los telespectadores fue que Ignacia Michelson no se encontraba en la placa de nominación, por lo que comenzaron a circular diversos rumores, sin embargo, acá en RedCarpet te contaremos los verdaderos motivos del porqué Nacha no está en la placa.

Esta es la razón por la que Nacha no está en el repechaje de GH Chile

RedCarpet indago con la producción de Gran Hermano de Chilevisión las razones por las que Ignacia Michelson no se encuentra participando en el nuevo repechaje del programa y nos señalaron que la Dj sigue en recuperación de una otitis y del cuadro alérgico que vivió dentro de la casa estudio ubicada en Buenos Aires.

Su tratamiento farmacológico con antibióticos es de 14 días aproximadamente y no coincide con el reingreso de los ex jugadores, es por ésto que no se encuentra en la placa de repechaje.

¿Qué participantes están en la placa de repechaje?

Los ex jugadores que aceptaron participar del segundo repechaje de Gran Hermano son: Ariel, Fernando (Bambino), Lucas, Mónica, Trinidad, Raimundo y Viviana. Si quieres que vuelva alguno de ellos debes votar a través de un SMS al 3331, sólo deberás enviar su nombre.