Ignacia Michelson realizó una gran entrada en su ingreso a Gran Hermano. La jugadora en su estadía en la casa más famosa del mundo se dió a conocer de manera más real y tuvo grandes momentos junto a los que fueron sus compañeros.

Lamentablemente la participante tuvo que dejar la casa luego de renunciar por un cuadro severo de alergia que la acomplejo duramente durante los últimos días.

¿Estaba pauteada?

Nacha dejó la casa de Gran Hermano el pasado martes y desde ese día se ha tomado sus redes sociales donde ha compartido más detalles sobre su participación en la competencia.

Aquí ha dejado ver que extraña a sus amigos dentro de la casa y además ha incluso llamado al público a votar por Estefanía en la siguiente eliminación de este domingo.

Eso no es todo ya que incluso reveló si es que su participación en GH estuvo pauteada o no, ya que durante mucho tiempo en redes sociales se rumoreo que su participación junto con Fede estuvo pauteada.

“La verdad es que a mi nunca me dijeron que hacer porque es un reality que la producción no se mete en nada. Yo estaba acostumbrada a los otros realitys donde si editan entonces es muy diferente y me costo mucho eso al final fui yo al 100%“, reveló Michelson en su historia compartida en Instagram.

“Me pasaban retando si, me pasaban retando. Era a la que retaban todo el tiempo wey, no sé porque ah porque ya saben ustedes, por lo de la mesa, por el micrófono ay por todo“, agregó sobre algo que pudimos ver mediante PlutoTV.

Puedes revisar el video a continuación:

Rumores de participación en repechaje

Con tres renuncias, la producción de Gran Hermano reveló que un segundo repechaje se llevará a cabo y se mencionó alguno de los participantes que participarán.

Y es que serán un total de 3 los participantes que reingresaran a la casa más famosa del mundo. Michelson no estaba en la lista de participantes que van a participar pero ahora son cada vez más fuertes los rumores sobre que finalmente la DJ si va a participar para volver a ingresar a la casa.