Gran Hermano no deja respiro indiferente a sus espectadores. Los participantes del repechaje ya ingresaron para hacer de las suyas en la casa más famosa del mundo. De ese modo, la jornada de nominación ya está hecha y entregó una polémica placa de eliminación. Por ese lado, Ignacia Michelson reveló que tuvo intenciones de hacer la fulminante pero se arrepintió, causando un misterio en los televidentes del reality.

¿Quién era la víctima? Nacha Michelson quiso hacer la fulminante pero se echó para atrás

Mientras todo estaba tranquilo en la casa, Ignacia Michelson quiso hacer la fulminante, pero no logró decidir si hacerla o no. Asimismo, los seguidores del reality quedaron impactados por saber quién podría ser el jugador o jugadora que no tendría derecho ir a salvación .

¿Cómo fue la votación de Gran Hermano?

La votación se dio de la siguiente forma:

iCata : Dos votos por FRAN, un voto por SEBASTIÁN

: Dos votos por FRAN, un voto por SEBASTIÁN Sebastián : Dos votos por SKARLETTE, un voto por SKARLETH

: Dos votos por SKARLETTE, un voto por SKARLETH Raimundo : Dos votos por SKARLETTE, un voto por FRANCISCO

: Dos votos por SKARLETTE, un voto por FRANCISCO Skarlette : Dos votos por FRAN, un voto por RAIMUNDO

: Dos votos por FRAN, un voto por RAIMUNDO Jorge : Dos votos por SKARLETTE, un voto por ESTEFANÍA

: Dos votos por SKARLETTE, un voto por ESTEFANÍA Fran : Dos votos por IGNACIA, un voto por SKARLETTE

: Dos votos por IGNACIA, un voto por SKARLETTE Alessia : Dos votos por SKARLETTE, un voto por ESTEFANÍA

: Dos votos por SKARLETTE, un voto por ESTEFANÍA Skar : Dos votos por SEBASTIÁN, un voto por SKARLETTE

: Dos votos por SEBASTIÁN, un voto por SKARLETTE Francisco : Dos votos por FRAN, un voto por RAIMUNDO

: Dos votos por FRAN, un voto por RAIMUNDO Ignacia : Dos votos por FRAN, un voto por SKARLETTE

: Dos votos por FRAN, un voto por SKARLETTE Constanza : Dos votos por RAIMUNDO, un voto por FRAN

: Dos votos por RAIMUNDO, un voto por FRAN Hans : Dos votos por SKARLETTE, un voto por IGNACIA

: Dos votos por SKARLETTE, un voto por IGNACIA Estefanía : Dos votos por IGNACIA, un voto por RAIMUNDO

: Dos votos por IGNACIA, un voto por RAIMUNDO Jennifer: Dos votos por RAIMUNDO, un voto por FRAN

¿Quiénes se encuentran en placa de eliminación?

Una placa que está de infarto: los jugadores nominados son: Skarlette, Fran y Raimundo.

¿Cuándo se sabe quién es el jugador/a eliminado/a?

La noche del domingo 01 de octubre, se sabrá quién es el jugador que abandone la casa más famosa del mundo.