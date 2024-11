En la pseudociencia de la numerología, el número del alma representa un mundo interno que debe salir a la luz, siendo la energía de la persona. Un tipo de información escondida a los ojos de los demás y a la que muy pocos pueden acceder.

¿Cómo saber mi número del alma?

Para calcular tu número del alma debes identificar todas las vocales de tu nombre completo, incluidos los segundos nombres.

A cada vocal se le asigna un valor numérico, de la siguiente manera:

A = 1

1 E = 5

5 I= 9

9 O = 6

6 U = 3

3 Y = 7

Luego de que identifiques el valor que tiene cada vocal de tu nombre completo, el siguiente paso es sumarlos todos y reducirlos hasta una sola cifra, con excepción de los números 11 o 22, que son considerados números maestros.

Para reducir a una sola cifra debes sumar los dos números que tienes. Por ejemplo, si ti número es 18, sumas 8 más 1, lo que da el número 9.

Significados de los números

Número 1:

El 1 representa la acción, el que avanza solo buscando las experiencias que le darán su identidad. Busca desarrollar sus capacidades. Positivo, original, y creativo. Líder por naturaleza, dominante, ambicioso, y por lo general individual. Es el número del ego.

Número 2:

Mediador, diplomático, adaptable y receptivo. Esta frecuencia siempre debe trabajar el plano emocional. Trae consigo el trabajo de dar forma a las ideas y aspectos emocionales aprendidos. Su energía es de cooperación, solidaridad y asociaciones. También debe trabajar la dualidad y las ambivalencias típicas de este número tan polar.

Número 3:

Aquí se combinan las cualidades de los números 1 (creatividad) y 2 (forma) para manifestarse en la frecuencia 3, que es la verdadera expansión.

Necesidad de interacción social. Busca comunicar y autoexpresarse. Hay alegría y entusiasmo, genera una onda expansiva que, junto con su creatividad, hace que todo sea posible.

Esta frecuencia puede ponerse sumamente desordenada e irresponsable, por lo cual debe estar atento a sus prioridades

Número 4:

Los 4 buscan orden, firmeza y estabilidad. La disciplina los acompaña, pudiendo construir lo que se propongan.

Lo más importante para esta energía es animarse al cambio y a la reestructuración, porque de lo contrario no puede materializar como corresponde, ya que la tozudez los cristaliza en su peor versión. La represión que caracteriza a este número debe diluirse para no generar síntomas.

Número 5:

El número 5 busca libertad y movimiento. Representa el libre albedrío del ser humano, por lo cual, hay mucha versatilidad y cambios permanentes. Está relacionado con la sexualidad y el erotismo, ya que es una frecuencia muy física.

Aquí lo importante será no llegar a irresponsabilidad y a los excesos, puesto que se pueden volver lujuriosos y superficiales y no logran generar compromisos profundos.

Número 6:

La frecuencia 6 busca difundir la armonía, la verdad y la justicia. En el 6 predomina el amor y la compasión. Busca comprometerse con sus seres queridos aceptando responsabilidades sociales y familiares. Esta vibración le atrae lo doméstico, el matrimonio y el hogar.

Dotado para las artes y la música, lo que toca lo vuelve armónico. Buscará siempre el equilibrio y el consenso, pudiéndose postergar a sí mismo más de una vez.

Número 7:

Este número procura establecer una filosofía de vida intentando descubrir los misterios que se ocultan en esta vida. Es naturalmente profundo y comprometido con el saber; su curiosidad por lo místico lo llevará siempre por caminos muy elevados.

La mente es su aliada, ya que su capacidad de análisis e intuición es el carro que lo empuja. Piensa más allá de cualquier estructura.

Número 8:

Este número buscará asumir siempre el poder. Por su nivel de tenacidad y esfuerzo, obtendrá logros en donde se lo proponga.

La ley y la justicia son ejes fundamentales. Para este número, el karma es fundamental, lo que siembran, cosechan, por lo cual, deben estar muy atentos a sus acciones.

Número 9:

En esta frecuencia, el amor lo abarca todo, ejecutando un servicio permanente. Viene a compartir su saber con el universo. Su recorrido existencial lo ha llevado a buscar un cierre de su totalidad, invitando a este número a llevar a cabo limpiezas de cualquier cosa que ya no le sea útil. Debe alivianarse para no cargar con lo que no le corresponda.

Es la realización en casi todos los planos: físico, mental y espiritual. Es una frecuencia que se multiplica a través de la compañía. Se conectan fundamentalmente con lo místico y trascendental.

Número 11:

Aquí se trabaja la maestría en el conocimiento. Por sobre todas las cosas serán guías y maestros en la senda de la espiritualidad. Para dicho compromiso, previamente trabajarán su propia maestría en lo emocional.

Su lucha será afirmar sus propias convicciones, perder miedos y dar nacimiento a una nueva matriz emocional para luego ser guía. Esta será una encarnación de pruebas y desafíos. Deberá accionar con gran espiritualidad, tolerancia y paciencia.

Número 22:

El servicio aquí será a través de la comunidad. Tiene el don de materializar y dar forma al propósito colectivo. Son mensajeros de finales y nuevos comienzos.

Deben confiar en su capacidad de asumir grandes responsabilidades con objetivos cívicos o comunitarios. Manejan el dinero de manera eficaz dando resultados beneficiosos a quienes menos tienen.

El reto será no asustarse cuando se deba reestructurar cualquier objetivo o proyecto que amerite una nueva forma.