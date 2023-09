Se acabó la espera y durante un nuevo capítulo de Gran Hermano pudimos presenciar el reingreso de los participantes eliminados escogidos para volver en el repechaje, finalmente Estefanía, Francisco, Alessia, Skarleth, Francisca y Sebastián volvieron a la casa más famosa del mundo.

Las sospechas de los jugadores se intensificaban día a día ya que no podían revelar sus votos hasta que ingresaron los ex participantes a la casa, sin embargo, Cony y Pincoya se enteraron de algunos votos por incontrolable fanático que va a gritar a la casa.

Cony se enteró del voto de Fede: Así fue el cara a cara

En diversas oportunidades diversas personas y seguidores del reality de Chilevisión van a las dependencias de Telefe en Buenos Aires donde está ubicada la casa estudio para revelar información a los participantes que se encuentran en el encierro.

Luego de que los jugadores votaron por sus ex compañeros para que volvieran al repechaje, gritaron exactamente que Fede había votado por Francisca. Mientras gritaban Cony y Pincoya se encontraban en el patio y escucharon con claridad el mensaje, entraron a la casa y no fueron capaz de decirle nada a sus compañeros.

Sin embargo, por la actitud de Cony con Fede el jugador argentino pudo deducir porque estaba así con él, “que fuerte lo que gritaron, muy fuerte” señaló Capelli. Mientras sus compañeros le preguntaban qué gritaban, Cony decía “abrir los ojos, lo digo o no lo digo. Cuando te han sacado la venda de los ojos, no lo voy a decir”. A esto Rai le comentó a Cony “El que nada hace nada teme”, “entonces no pregunte” le dice Cony, mientras Fede observaba la situación la bailarina dice “hay cosas que mejor no saber”.

Durante el ingreso de Francisca le entregó un regalo a Fede y Rai por votar por ella ratificando la información que había escuchado Cony, ¿Podrá perdonar a Fede o se alejará de él?.

