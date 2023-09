En un nuevo capítulo de Gran Hermano pudimos ver el esperado regreso de los últimos cinco participantes que fueron elegidos en el repechaje por sus propios compañeros. Finalmente retornaron a la casa más famosa del mundo, Francisco, Sebastián, Estefanía, Alessia, Francisca y Skarleth.

A pesar de que los jugadores de la casa no estaban muy de acuerdo con el masivo ingreso, anoche recibieron de una manera positiva a los ex participantes. Cabe destacar que volvieron sin inmunidad por lo que podrán estar está semana en la placa de nominación y abandonar la casa este mismo domingo, además es importante señalar que los cuatro participantes históricos (Jorge, Hans, Cony y Pincoya) tienen inmunidad por dos semanas y no podrán ser nominados.

¿Qué le dijo Sebastián a Rai luego de entrar a Gran Hermano?

Una de las llegadas más esperadas por el público era la de Sebastián Ramírez y no precisamente porque es el favorito del público sino porque todos queríamos ver la reacción de Cony al verlo llegar. La reacción de la bailarina hasta el momento ha sido tranquila, sin embargo, no se ha visto alegre por su regreso, al contrario hasta el momento no le ha afectado a pesar de todos los problemas que tuvo con Seba antes de que él renunciara.

Los primeros en ir al recibir a Ramírez fue Ignacia Michelson y Raimundo, quienes precisamente votaron para que volviera a la casa, Nacha corrió hacia él para abrazarlo ya que se conocen de un reality anterior y la modelo deseaba verlo nuevamente en el reality.

Luego al saludo a Rai le dice: “Cómo estay hermano, tanta paciencia qli*”, y después ingresó a la casa para saludar a los demás participantes, sin embargo, esa no fue la única vez que le dijo a Rai que ha tenido paciencia, esto se debe a todos los conflictos que tuvo con Cony luego de que Seba abandonará la casa.

Revisa la llegada de Seba: