Gran Hermano cambió el trono por un verdadero cara a cara entre sus participantes y es que durante este jueves se nos presentó esta nueva sección mostrándonos diversas duplas decirse las cosas frente a frente.

Uno de los más destacados y que se mostraron en el programa de ayer fue el de Cony con Pincoya y el de Alessia con Raimundo. Y es que con poco tiempo en el programa estelar no se nos dio a conocer tanto pero posteriormente mientras también se mostró el espiando la casa se nos presentaron a otras duplas.

Aquí pudimos ver un cara a cara entre Scarlette y Pincoya, quienes no dudaron en decirse las verdades ante las preguntas que les hacía Gran Hermano.

Volaron las palabras y acusaciones

Jorge fue el encargado de moderar el cara a cara de Scarlette y Pincoya y comenzó con una gran acusación hecha por Eskarcita a la chilota sobre los votos de repechaje y lo inconsecuente que encontró que Jennifer votará por Rai en el repechaje cuando la semana anterior votó para eliminarlo de la casa.

“Basicamente porque votar a alguien para que se vaya y después decir no si quiero que vuelva lo encontré muy inconsistente. No entendí, se contradecía“, comenzó diciendo Scarlette ante la pregunta destacando que encontró contradictoria su decisión.

“Al fin y al cabo también comprendo que ustedes habrán tenido su relación de amistad y su cariño de por medio. Yo también lo entendí de esa manera y eso, me pareció contradictorio si que quisieras que se fuera y después que volviera“, finalizó su punto.

Y es que hay que recordar que ambas participantes tuvieron un altercado por lo mismo del tema de los votos por el proceso del nuevo repechaje que sucedió luego de una conexión de Diana con la casa.

Acusación de maquinación de votos

La respuesta de Jennifer vino con una aclaración primero y es que la chilota destacó que ella nunca ha maquinado los votos de nominación. A lo que Scarlette saltó en un momento destacando que ella la había visto haciendo estas acciones.

“Mira te voy a decir algo y te lo voy a decir a la cara. Primero que nada yo nunca he maquinado un voto porque si es así ¿por qué Gran Hermano no anuló los votos? porque tu aquí puedes decir una cosa y yo te estoy diciendo otra“, mencionó a pesar de ser interrumpida por Scarlette.

“Es verdad que si yo estoy enojada con alguien es obvio que yo le voy a dar mis votos. No me culpes a mi por tus votos y si tu dices que yo te digo, ¿cómo Gran Hermano no anuló los votos? ¿No lo ve todo?“, agregó.

Finalmente debido a esta acusación de maquinación de votos se unieron Sebastián y Rai, siendo este primero el que mencionó que mejor se aclararán las cosas y así se causarían menos problemas.

Asimismo una de las preguntas hacía Pincoya señalaba si es que esta se había comportado de mala manera al darle votos a Raimundo para su eliminación. Ante esto, la chilota destacó que no se arrepentía de sus votos y que no se siente mal ya que si alguien quiere votar por alguien luego de una pelea esto no significa que todas las semanas se vota por la misma persona.