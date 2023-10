"Esto no puede ocurrir": Lucas reconoce que le llama la atención Coni en Gran Hermano

La semana pasada pudimos ver en el Gran Hermano el reingreso de tres ex participantes luego de un nuevo repechaje. El primer seleccionado para volver a la casa estudio ubicada en Buenos Aires fue Lucas Crespo. quién fue votado por los propios jugadores que se encuentran en el encierro.

Los otros dos participantes que regresaron a la casa más famosa del mundo, fueron Raimundo Cerda y Viviana Acevedo gracias al votó del público.

Otra participante que volvió también a la casa fue Skarleth Labra, quién debió abandonar el encierro de manera repentina luego del fallecimiento de su abuela materna, el más feliz por su regreso fue Jorge.

¿A Lucas Crespo le llama la atención Cony en Gran Hermano?

Tras el regreso de Lucas a la casa algunos participantes no estaban muy de acuerdo como Sebastián Ramírez y Scarlette, sin embargo, el jugador no toma en cuenta los feos comentarios de Seba y se refugia en su grupo también denominado como la pieza del After.

Al principio del reality Lucas Crespo confesó atraer Constanza Capelli, sin embargo, sus sentimientos por Francisca Maira predominaron hasta tener una relación de “amigos con ventaja”, hasta que Lucas y Fran abandonaron la casa.

De hecho, cuándo Fran se fue eliminada se reencontró con Lucas y en conversación con RedCarpet la modelo de OnlyFans confesó haberse tomado el “café” con Lucas que le había prometido en el encierro.

Mientras Fran se encuentra en el extranjero y Lucas en la casa de Gran Hermano, el jugador no pierde su tiempo y le aseguró a sus amigos sentirse atraído nuevamente por Constanza Capelli, quién tiene un relación bastante inusual con Sebastián Ramírez.

En las redes sociales se ha viralizado una conversación entre Lucas, Alessia y Jorge, el joven de 23 años confesó que “estoy muy vulnerable en estos momentos. La Cony se ha tirado unos cortes”, a lo que Ale responde “a ti te encanta la Cony”.

“Yo estoy respirando, mirando al piso y pensando ‘esto no puede ocurrir, esto no puede ocurrir, no tiene que ocurrir, uno tiene que ser consecuente” le comentaba a sus amigos de encierro.

En los próximos capítulos de Gran Hermano podremos ver si Lucas Crespo realmente tiene intenciones con Cony, a pesar de la relación que mantiene dentro con Sebastián.

¿Cuándo se conoce al nuevo eliminado de Gran Hermano?

Está noche desde las 22:30 horas podrás conocer al nuevo eliminado de Gran Hermano Chile.

En el capítulo del día jueves los líderes de la semana Sebastián, Jorge y Scarlette salvaron de la placa de nominación aConstanza Capelli. Por lo que Viviana, Lucas o Francisco están en riesgo de ser eliminados nuevamente por el público. La decisión la tienes tú y si quieres eliminar a uno de los competidores en placa debes enviar un SMS al 3331 con el nombre del nominado.