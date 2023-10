Este jueves nos enteramos de manera sorpresiva que iCata renunció a Gran Hermano tras no sentirse muy bien en el encierro. La streamer estuvo más o menos un mes y agradó a todos sus compañeros dentro de la casa estudio con su personalidad.

Debido a la salida de la participante es que un nuevo reingreso se tomó la casa estudio y es que Fernando “Bambino” Altamirano volvió a la competencia solo unos minutos después de la salida por la puerta de la streamer.

Ante la sorpresa de la mayoría de sus compañeros el Bambino llegó con todo y bromeando a la casa incluso diciendo que se demoró en armar la maleta para que no lo saquen tan luego.

Incómoda e intensa pelea

Bambino cumplió su objetivo y tan solo unos minutos después de volver al programa ya se enfrascó en una pelea con Sebastián Ramírez. En concreto la discusión comenzó luego de que Bambino preguntará en qué pieza esta Seba.

“¿Dónde está el Seba? ¿En qué pieza? Es que ese w*on no se baña mucho entonces….“, comenzó diciendo mientras Tatán le gritaba que había vuelto “libreteado”.

Las cosas comenzaron a subir desde ese momento ya que se dirigieron a las piezas y Fernando pudo ver en dónde duerme Sebastián en la pieza de los ex Lulos.

Finalmente la pelea explotó en el living a lo grande unos minutos después cuando Sebastián ofuscado llegó a enfrentar a Bambino por lo que dijo al momento de su entrada.

Aquí el chico reality le preguntó si se “había aprendido el libreto para la semana” e incluso destacó que Bambino no tiene donde caerse muerto porque nadie lo quiere afuera. El participante incluso mencionó que Fernando debería pagarle por darle pega ya que sino no existiría.

La pelea terminó siendo cortada por Diana pero según pudimos ver, Sebastián se puso demasiado agresivo e incluso las mujeres de la casa tuvieron que meterse entre ambos para así separarlos para que Tatán no se fuera a combos con el recién llegado.

Puedes revisar la pelea a continuación:

Duelo para quedarse con el título

Al ser la pelea cortada Diana reveló a los televidentes y al público presente que podremos ver la pelea de ambos participantes el día domingo. Ya sabiendo esto la animadora ingresó a la casa para conversar con los participantes y así también saber a quién salvaría de placa Scarlette.

Aquí vimos como conversó con ambos participantes, aunque eso no fue lo que más sorprendió sino el duelo que ofreció Bambino para quitarle el título de Juan Román Riquelme a Sebastián.

“Yo quiero proponer un desafío para mañana. Porque el hombre me he dado cuenta que le dicen Juan Román Riquelme a mi igual me gusta. Se que él jugó fútbol, yo igual. A ver si nos pasan un baloncito mañana, echamos y el que echa más queda como el Juan Román Riquelme de la casa“, mencionó Bambino en el que contacto con Diana.

Ante esto Sebastián presentó excusas y mencionó que hace muchos años que no juega fútbol y que además se encontraba lesionado.

Finalmente se decidió que el duelo sería de ping pong y Diana se conseguiría una mesa para que ambos puedan definir quién se quedará con el título en la casa.