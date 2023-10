Gran Hermano vivió una nueva noche de nominación luego de que el día martes no se transmitirá el reality. Durante una nueva semana los participantes que se encuentran en el encierro en Buenos Aires debieron nominar a uno de sus compañeros para vivir una nueva gala de eliminación de este domingo.

Además de conocer las nominación, se reveló quién es la nueva líder de la semana y obtuvo la inmunidad en la casa, tras ganar una polémica prueba dónde Vivi, Sebastián y Francisco quedaron descalificados Scarlette deberá salvar a uno de sus compañeros que se encuentra en la placa de nominación.

¿Cuáles fueron los motivos de Cony para votar a Alessia y Seba?

Una de las participantes que se encuentra desde el inició del reality de Chilevisión es Constanza Capelli, quién llegó al confesionario de Gran Hermano para nominar a Alessia y Seba, sus motivos fueron los siguientes:

“Mis primeros dos votos van a ser para Alessia, me da sentimientos encontrados votar por ella le tengo mucho cariño. Pero si creo que las relaciones acá dentro son personales y siento que a veces te dejas mucho influenciar Alesita, y creo que a veces no con intención no aportas en poner paños fríos y a no involucrarte en cosas que realmente son mías con Rai, o mías con Seba. Entonces hay cosas que simplemente no entiendo de ti”.

Asimismo comentó que “Y mi segundo voto y un punto es para Sebastián, Juan Román Riquelme, mi ex. Ya es tiempo mío personalmente de tomar una decisión con respecto a ti, ya que di todo para que nos pudiéramos llevar bien y si me gustaría que estuvieses en placa. Y a diferencia de Alesita que tengo una relación más cordial y mucho mejor que contigo si me gustaría que te vayas de la casa” finalizó la bailarina.

¿Quiénes son los nominados de está semana en Gran Hermano?

Antes de que uno a uno fueran llamados al confesionario para votar Francisco, alías Papá Lulo le realizó la nominación fulminante a Viviana Acevedo, mientras que Scarlette realizó la nominación espontánea a Alessia (3 votos) y a Raimundo (2 votos).

Luego de conocer el voto de todos los participantes de Gran Hermano la placa final de nominados quedó de la siguiente manera: Viviana, Constanza, Sebastián, Francisco y Alessia.

Conoce a continuación cómo fueron los votos de los competidores del reality de Chilevisión:

Francisco: Fulminante a Viviana

Scarlette: Espontánea a Alessia (3 votos) Raimundo (2 votos)

Viviana: Sebastián (2 votos) Alessia (1 voto)

Hans: Sebastián (2 votos) iCata (1 voto)

Sebastián: Hans (2 votos) Jorge (1 voto)

iCata: Sebastián (2 votos) Francisco (1 voto)

Jennifer: Jorge (2 votos) Sebastián (1 voto)

Jorge: Sebastián (2 votos) Francisco (1 voto)

Alessia: Constanza (2 votos) Francisco (1 voto)

Constanza: Alessia (2 votos) Sebastián (1 voto)

Skarleth: Sebastián (2 votos) Raimundo (1 voto)

Raimundo: Constanza (2 votos) Hans (1 voto)

Lucas: Legado a Francisco (2 votos)

Si deseas votar para que se vaya alguno de los participantes de la placa de nominación de esta semana debes enviar un SMS con su nombre al 3331.