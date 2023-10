Gran Hermano vive nuevos momentos intensos entre sus participantes. El reality de experimento social cumplió 100 capítulos de trasmisión y cuenta con 10 jugadores en competencia. Por ese lado, hubo una conversación emotiva entre Francisco y Constanza sobre el quiebre de amistad entre la bailarina y Pincoya.

¿Volverá el Team Lulo? Coni y Pancho tienen profunda conversación

En la cocina, se dio un espacio de honestidad entre Coni y Francisco que hizo emocionar a la bailarina al borde de las lágrimas. Todo comenzó cuando Vivi le cuenta a Capelli, que Pancho se refirió a ella y su relación con Sebastián de “caer con la misma piedra”.

Tras esto, en el comedor, Coni y Francisco tuvieron la oportunidad de conversar su distancia y el comentario que filtró Viviana. “Muy feo porque si eres amigo mío, no deberías hacer eso”.

“Yo por eso pienso que tú tiras más para el lado de él que mío“, le expresó Coni.

En forma de respuesta, Francisco dice que, “si fuera por eso te diría que Sebastián tira más para el lado tuyo porque a mi no me saluda, te saluda a ti”.

Agrega, “te lo puedo decir delante de él si querí”.

Luego Coni le comenta a Pancho que lo siente distante y que ya no tienen una comunicación fluida. Ante esto, el participante le señala que todo comenzó cuando Capelli se enojo con él y Pincoya sin razón en el patio mientras se fumaban un cigarro.

“Ahí nos distanciamos, porque tú te distanciaste con la Pincoya. Esto deberíamos conversarlo entre los tres“, reflexiona Papá Lulo.

Finalmente, Pancho le pregunta por qué no pueden conversar entre ellos para recuperar la amistad, y le hizo recordar los momentos cuando eran amigos. “Mira yo me equivocado igual que tú, como el error que cometí denante y te pido disculpas, fue una reacción de que no es justificable”.

“¿Por qué las cosas lindas no pueden ser iguales?”, expresa Pancho.

“Siento el mismo cariño por ti”, concluye Papá Lulo a Constanza, quien estaba al borde de las lágrimas.

Pincoya no quiere nada con Coni

Por otro lado, hubo una conversación profunda y directa entre Papá Lulo y Jennifer, en donde Pincoya le expresa a Francisco su distanciamiento con la bailarina.

“El hecho de decir que yo le pegué-yo me fui a autodenunciar- es grave, porque es la expulsión“, dijo Pincoya.

“¿Ella dijo eso?”, comenta Francisco, a lo que Jennifer responde que lo decían todos los participantes de la casa.

“No sabes la vergüenza que pasé”, declara Pincoya sobre la acusación de Coni, que las obligó dirigirse al zoom.

“Algún día sabrás la verdad.Tengo valores y tengo principios porque acá hay gente de vender a su propia madre por ganar un par de lucas”, expresa Pincoya de forma directa y abrupta.

“La lealtad vale más que un par de lucas, las lucas me las meto por la raja”, agrega la mujer oriunda de Chiloé.

Sin duda que la relación del Team Lulo, se ha ido acabando con el tiempo, y solo quedan ver los próximos episodios para saber en que quedará esta amistad.