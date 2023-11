Una semana exacta queda para el final de Gran Hermano, que terminará el domingo 3 de diciembre donde sabremos al flamante ganador de la primera versión chilena. Pero aunque son los últimos días, aún hay espacios para nuevos cahuines.

Y es que en el episodio de este domingo, los ojos estaban puestos en nuevos conflictos en la casa protagonizados porConstanza Capelli. Discusión con Viviana, pelambre a Scarlette y una escena en la que lloró a mares por quién podría irse del reality esta jornada.

Pero tras ello y de la nada, la participante reveló que estuvo con el reconocido actor chileno, Gonzalo Valenzuela, apodado popularmente como “el manguera”.

¿Qué dijo? Coni Capelli estuvo con Gonzalo Valenzuela

“No si ya me lo comí”. Sí, así mismo partió Coni para contar de este nuevo cahuin con una de sus ex parejas o al menos ex amoríos. Todo se dio en el contexto de una conversación con Vivi en el que hablaba de algunos famosos que le gustaban, exactamente Benjamín Vicuña, donde le mandaba coquetos saludos.

Ahí y en tono de juego, Viviana le nombró a “Gonzalo Valenzuela” para nombrarle otro chileno famoso y actor, claro que la exfutbolista no se imaginó que Constanza le iba a responder que sí estuvo con él.

Ante la sorpresa de su amiga, dijo que “y eso que no era conocida, imagínate ahora que lo soy… Leonardo Di Caprio voy por tí”.

Revisa qué dijo Coni sobre Gonzalo Valenzuela:

Ante los jugueteos con Vivi, siguieron comentando la revelación. Ahí le preguntó a Capelli si quién había sido primero, el “Manguera” o Jorge Valdivia (preguntándole por el “tetererete”, canción conocida del Mago), a lo que Coni respondió que con Valdivia estuvo primero (esto habría sido en el año 2022).

Ahí aprovechó Coni de mandarle saludos al Mago, y diciendo que ya debe odiarla. Esto porque la bailarina ha hablado en más de una ocasión que tuvo una relación con el exfutbolista y campeón de América con la selección chilena. Mientras que sobre Valenzuela no volvió a referirse al menos en la edición del programa de Chilevisión.

Con esto, a Constanza se le salió otro affaire de la farándula chilena, sumándose a Jorge Valdivia y obviamente a con quien estuvo en Gran Hermano, Sebastián Ramírez.

¿Le traerá problemas a Gonzalo Valenzuela?

Justamente el actor nacional ha hecho noticias estos días por su vida amorosa, pero no con Constanza por supuesto. Esto porque hace un tiempo se reveló que Valenzuela se casó en Las Vegas con su actual pareja, Kika Silva.

La ex comunicadora y Reina del Festival de Viña se conoció con el actor hace algunos meses, en una relación que ha avanzado de gran manera.

Claro que como esas locuras en Las Vegas solo se quedan en Las Vegas y no son legales, informaron que ambos se casarán oficialmente en Chile próximamente.

La fecha estaría programada para abril del 2024, donde diversos medios han filtrado detalles como que será en un exclusivo resort en Horcón, para casarse de manera romántica a las orillas de la playa.

A esperar que esto no le traiga problemas a la pareja, ya que Coni ya hablado varias veces de su relación con Jorge Valdivia y aquí no dio muchos detalles.